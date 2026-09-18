Setelah absen hampir lima bulan, pelatih asal Portugal Jose Mourinho menerima kabar gembira yang telah lama dinantikan di dalam kompleks Valdebebas, dengan kembalinya sang tembok pertahanan asal Brasil, Eder Militao, ke sesi latihan dengan bola, dalam sebuah langkah krusial yang mendekatkannya pada comeback resmi ke lapangan.

Bek tengah asal Brasil itu telah melangkah besar dalam perjalanan pemulihannya yang berat dari cedera parah pada tendon lutut kirinya yang membuatnya lama absen dari pertandingan.

Menurut pengumuman klub kerajaan, Militao memulai program rehabilitasinya dengan bola, setelah pada pekan-pekan sebelumnya hanya melakukan lari dan latihan fisik individu di atas rumput.

Perkembangan Krusial di Valdebebas

Sesi latihan Real Madrid di kompleks olahraga Real Madrid menyaksikan kembalinya Militao untuk berlatih dengan bola dalam rangkaian program pemulihan individu khusus.

Klub menjelaskan dalam pernyataannya bahwa pemain Brasil itu berlatih secara terpisah, bersama Ferland Mendy dan Rodrygo, sementara anggota skuad lainnya memulai persiapan penuh untuk laga big match derbi yang dinanti melawan Atletico Madrid pada Minggu mendatang di Stadion Wanda Metropolitano.

Memasukkan bola ke dalam program rehabilitasi merupakan tahap terpenting sebelum mendapatkan lampu hijau medis, karena pemain tersebut akan membutuhkan penyelesaian tahap ketahanan dan benturan sebelum kembali ke latihan kolektif secara penuh.

Kembalinya yang Dinanti Mourinho

Pemulihan Militao ibarat penyelamat bagi Mourinho, yang terpaksa menjalani awal musim padat antara LaLiga dan Liga Champions tanpa salah satu tiang pertahanan terpentingnya, di tengah serangkaian masalah fisik yang menerpa lini belakang tim.

Meski ada kemajuan besar, surat kabar Spanyol "Sport" menegaskan bahwa Militao dipastikan berada di luar perhitungan derbi pada hari Minggu. Real Madrid menerapkan pendekatan yang sangat hati-hati untuk menghindari kemungkinan cedera kambuhan, dan tidak ingin tergesa-gesa dalam mengembalikan pemain tersebut.

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Prediksi menunjukkan bahwa prioritas saat ini adalah mempersiapkan bek Brasil itu secara penuh untuk kembali setelah jeda internasional mendatang, agar siap secara fisik dan teknis menghadapi tekanan pertandingan dan agenda yang akan datang, sekaligus memberi Mourinho opsi pertahanan tambahan yang sangat dibutuhkannya.