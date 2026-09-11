José Mourinho, pelatih Real Madrid, kembali membela bintang asal Brasilnya, Vinicius Junior, dengan menolak cemoohan yang dialami sang pemain selama kemenangan atas Inter Milan di Liga Champions Eropa pada Selasa lalu.

Real Madrid tengah bersiap menghadapi Rayo Vallecano pada Sabtu besok malam dalam pekan kelima La Liga Spanyol, dengan catatan bahwa Los Blancos berupaya memperbaiki jalannya musim setelah menelan kekalahan pertamanya di tangan Real Betis pada Jumat lalu.

"Batu dan Pohon yang Berbuah"

Mourinho berbicara mengenai polemik seputar Vinicius, dukungan suporter yang terkadang ia terima, dan kritik yang ia hadapi di lain waktu, dengan mengutip sebuah peribahasa Portugal untuk membelanya.

Ia berkata, seperti dikutip surat kabar "AS": "Di Portugal ada sebuah peribahasa, saya tidak tahu apakah ada juga di Spanyol dengan versi yang sama, 'jangan melempar batu kecuali ke pohon-pohon yang berbuah'. Apa yang telah dilakukan Vini di sini selama tahun-tahun terakhir? Berapa banyak Liga Champions Eropa yang telah ia menangkan? Berapa banyak gol yang telah ia cetak? Ia adalah pohon yang berbuah banyak. Dan orang-orang melempari batu karena mereka menginginkan buah itu."

Ia menambahkan, "Versi terbaik dari Vinicius akan datang. Versi tahun lalu, ketika Bernabeu ketakutan menghadapi Benfica dan pada akhirnya ia yang memutuskan hasil pertandingan. Versi Vinicius yang seperti itu akan datang."

Mourinho melanjutkan, "Di era data dan statistik, ia sangat dekat dengan kecepatan maksimalnya. Ia telah memecahkan rekor pribadinya dalam lari intensitas tinggi, rekor pribadinya dalam merebut bola, dan dalam merebut bola di sepertiga akhir lapangan... ia akan datang."

Baca juga:

Mourinho menentang keinginan Maroko: final Piala Dunia harus digelar di stadion legendaris

"Rekorku Tercatat di Guinness"

Pada saat yang sama, Mourinho menolak untuk menilai reaksi suporter Real Madrid terhadap Vinicius, tetapi ia mengakui bahwa mendengar cemoohan terhadap pemain asal Brasil itu membuatnya sedih.

Ia berkata: "Saya bahkan tidak ingin menyampaikan pendapat saya, ini bukan soal mengkritik atau menyampaikan pendapat. Saya bukan siapa-siapa untuk menyampaikan pendapat. Saya merasa sedih, karena saya sangat menuntut kepada para pemain tim saya."

Pelatih asal Portugal itu melanjutkan, "Saya membaca beberapa pernyataan (Dean) Huijsen, yang di dalamnya ia berkata bahwa saya adalah orang yang merepotkan, dan bahwa saya selalu ada di belakang para pemain. Dan itu benar, saya menuntut banyak. Menjadi sangat menuntut berarti memberikan segala yang kau miliki."

Mourinho meneruskan, "Saya menghormati pemain yang memberikan segalanya. Vinicius ingin bermain, ia ingin membantu, ia bermain sebagai tim, dan ia bermain dengan menghormati jerseynya. Pemain jenis inilah yang membuat saya selalu berada di sisinya. Ini tidak berarti ia akan selalu bermain, tetapi ini berarti ia akan selalu menemukan saya di sisinya. Ini membuat saya sedih, tetapi saya tidak ingin menilai atau mengkritik."

Mourinho menegaskan, "Dari pengalaman saya, tidak hanya di Real Madrid, ketika ada kesatuan antara tim dan stadion, maka kau menjadi... saya tidak ingin mengatakan tak terkalahkan, tetapi kau sangat dekat dengan hal itu."

Pelatih Real Madrid itu berusaha mengingatkan suporter timnya tentang rekor yang ia miliki dalam tidak terkalahkan di kandang sendiri, untuk menekankan pentingnya dukungan yang ia terima dari suporter tim-timnya sepanjang kariernya.

Ia berkata, "Saya masih memiliki rekor di Guinness World Records dalam jumlah pertandingan yang saya jalani di kandang sendiri tanpa kekalahan di liga-liga terbaik, 6 atau 7 tahun tanpa kekalahan... saya tidak tahu. Tetapi ketika kau bekerja sebagai tim bersama stadion, kau menjadi tak terkalahkan, meski demikian setiap stadion, pada momen tertentu, berhak untuk bereaksi."

Menurut Guinness World Records, Mourinho memegang rekor dalam jumlah pertandingan yang ia jalani di kandang sendiri tanpa kekalahan di liga-liga besar Eropa, selama 9 tahun, dalam periode Februari 2002 hingga Februari 2011, dan selama periode ini ia menangani 4 tim, yaitu Porto, Chelsea, Inter Milan, dan Real Madrid (pada masa jabatan pertamanya).

Kondisi Tim

Mengenai kondisi para pemainnya menjelang laga melawan Rayo Vallecano, Mourinho berkata: "Bahagia, bersatu, dan bekerja dengan baik. Sudah jelas bahwa bekerja dengan baik berarti pemulihan yang baik. Hari ini kami melakukan latihan taktik dan intensitasnya tidak terlalu tinggi. Tetapi dengan menghormati lawan. Mereka meraih kemenangan dan menunjukkan kualitasnya. Kami harus berada dalam konsentrasi penuh besok."

Ia menambahkan, "Saya memanfaatkan pertanyaan ini untuk berterima kasih kepada pelatih Iñigo Pérez atas kata-katanya, sangat 'baik', dan saya tidak layak menerima semua itu. Saya akan memeluknya besok."

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

