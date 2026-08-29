Mourinho soal Ballon d'Or: Pemain Terbaik di Dunia Bukan dari Spanyol atau Saint-Germain

José Mourinho, pelatih Real Madrid, menyampaikan pendapatnya soal para kandidat penghargaan Ballon d'Or, sekaligus mengungkap perkembangan terbaru kondisi Endrick dan Aurélien Tchouaméni jelang laga melawan Malaga, besok Minggu di Stadion Bernabeu, pada pekan ketiga Liga Spanyol.

Mourinho mengatakan, dalam konferensi pers menjelang pertandingan, tentang Ballon d'Or: "Ini adalah penghargaan luar biasa di level individu. Penghargaan ini masuk ke dalam sejarah pribadi seorang pemain tertentu. Ada sekitar 12 pemain di level yang sangat tinggi, dan kami memiliki 3 atau 4 di antaranya (di Real Madrid)."

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Ia menambahkan: "Bagi saya, Ballon d'Or seharusnya diberikan kepada para pemain yang selamanya kita rindukan ketika mereka pensiun. Saya merindukan Maradona, (Ronaldo) Nazario, Messi, Zidane, dan Matthäus. Kamu tidak bisa memberikan Ballon d'Or kepada pemain hanya karena mereka memenangkan Liga Champions atau Piala Dunia. Jika kamu ingin memberi penghargaan kepada pemenang Liga Champions, maka berikanlah Ballon d'Or kepada Luis Enrique."

Ia melanjutkan: "Untuk Spanyol, De la Fuente jelas pantas mendapatkannya. Inilah penghormatan terbesar. Yang terbaik di dunia adalah hal lain, tidak harus dari Paris Saint-Germain atau Spanyol. Ada dua, tiga, atau empat orang, dan kami tahu siapa mereka. Kami tahu di mana mereka, mereka ada di sini. Kami tahu siapa yang menorehkan sejarah secara individu pada musim panas ini."

Mourinho menyambung: "Ballon d'Or memiliki nuansa politis, dan jika politik ikut campur, saya tidak menyukai itu."

Endrick dan Tchouaméni

Mengenai kondisi para pemainnya yang cedera, Endrick dan Tchouaméni, ia berkata: "Endrick adalah yang paling dekat untuk kembali. Saya tidak ingin mengambil risiko dengannya melawan Real Betis. Sejujurnya, ia mungkin siap untuk laga melawan Betis (pada pekan keempat Liga) atau pertandingan pertama di Liga Champions."

Ia menambahkan: "Adapun kasus-kasus lainnya lebih rumit. Soal Tchouaméni, kita harus menahan diri. Saya tidak ingin ia sering masuk dan keluar. Saya tidak ingin kita memulai musim di bulan Agustus dengan kondisi seperti ini. Saya berharap Tchouaméni siap, dan saya lebih memilih menunggu sedikit."

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