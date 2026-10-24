Jose Mourinho menaruh harapan besar pada laga El Clasico melawan Barcelona, yang memberi Real Madrid peluang untuk memangkas jarak dengan rival abadinya menjadi 3 poin, di tengah antisipasi terhadap pilihan pelatih asal Portugal itu dalam susunan pemain inti, khususnya terkait posisi Fede Valverde.

Jurnalis Ciro Lopez, menurut situs "Defensa Central", menganalisis opsi-opsi Mourinho, dengan menegaskan bahwa Valverde seharusnya mengisi sisi kanan, dengan kemungkinan menurunkan Brahim Diaz di lini tengah, apabila pemain asal Uruguay itu bermain di posisi bek kanan, sehingga Real Madrid mengandalkan formasi 4-4-2.

Posisi Valverde masih menjadi bahan perdebatan, karena Lopez belum memastikan apakah ia akan memulai sebagai bek atau pemain tengah, namun ia cenderung memperkirakan keberadaannya di sisi kanan, dengan mengandalkan duet jangkar yang terdiri dari Aurelien Tchouameni dan Arda Guler, atau menggantikan yang terakhir dengan Eduardo Camavinga guna memperkuat kekuatan defensif.

Brahim Diaz menjadi kejutan yang mungkin terjadi dalam perhitungan Mourinho, berkat kemampuannya bermain sebagai sayap kanan dan bergerak ke area dalam, serta keterampilannya dalam menggiring bola, menembus lini pertahanan, dan berkontribusi dalam membangun serangan.

Lopez menilai bahwa kemampuan-kemampuan ini menjadikannya opsi penting bagi pelatih asal Portugal itu, bahkan dengan kesiapan Vinicius Junior.

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Jude Bellingham tampak menjadi kandidat yang pasti untuk bermain, sementara nama-nama lainnya bersaing memperebutkan sisa kursi di lini tengah.

Lopez menyebutkan bahwa Mourinho mungkin lebih memilih menurunkan Vinicius bersama Kylian Mbappe di lini serang, sehingga Diomande lebih berpeluang duduk di bangku cadangan, dengan kemungkinan mengambil opsi yang lebih berani dengan menurunkannya sebagai starter menggantikan bintang asal Brasil itu.