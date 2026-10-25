Real Madrid akan bertandang sebagai tamu berat ke markas rival tradisional mereka, Barcelona, pada Minggu malam, dalam jornada kesepuluh perjalanan LaLiga, di Stadion Spotify Camp Nou.

Tim Kerajaan berupaya menghindari kekalahan dalam El Clasico malam ini, agar tidak tertinggal 9 poin dari Barcelona.

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, tidak akan bisa mengandalkan Vinicius Junior karena larangan bermain, serta Rodrygo Goes, Raul Asencio, dan Ferland Mendy karena cedera, meski kondisi mereka mengalami perkembangan yang signifikan.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Mourinho tengah mempertimbangkan penerapan salah satu solusi taktis yang ia pikirkan, yaitu menurunkan Valverde di sisi kanan, namun di posisi yang lebih maju alih-alih sebagai bek, guna membantu Arda Guler dan Tchouameni di lini tengah, di samping memanfaatkan kemampuannya dalam melancarkan serangan cepat.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Dengan skema ini, Denzel Dumfries akan menempati posisi bek di belakang pemain asal Uruguay tersebut, membentuk lini pertahanan bersama Ibrahima Konate dan Dean Huijsen, sementara Cucurella akan melengkapi kuartet pertahanan.

Di lini tengah, Guler akan bermain, yang kehadirannya tampak sangat diperlukan di posisi pengatur permainan, bersama Tchouameni, dengan fokus yang lebih besar pada kekuatan fisik. Hingga kini, kedua pemain tersebut pernah bermain bersama dalam satu pertandingan di posisi ini, yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid atas Sevilla dengan skor 4-1 pekan lalu.

Di lini depan, trio serang akan lengkap dengan kehadiran Jude Bellingham di posisi dalam, untuk mengalirkan bola kepada Kylian Mbappe dan Yan Diomande, yang tengah menjalani periode penuh gol yang gemilang.

Di bangku cadangan, akan duduk sejumlah pemain, di antaranya Eder Militao dan Antonio Rudiger untuk memperkuat pertahanan, serta Bernardo Silva untuk mengontrol bola, di samping Brahim Diaz, Endrick, dan Espi, yang dapat memberikan tambahan serangan saat dibutuhkan.

Berikut susunan pemain Real Madrid yang diperkirakan:

Penjaga gawang: Lunin

Pertahanan: Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Lini tengah: Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Fede Valverde

Serangan: Jude Bellingham, Yan Diomande, Kylian Mbappe