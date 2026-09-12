Mourinho Siapkan Kejutan Tak Menyenangkan bagi Brahim Diaz

Real Madrid bersiap menjalani laga baru di Liga Spanyol saat menjamu Rayo Vallecano, dengan keinginan yang jelas untuk meraih kemenangan dan tidak lagi membiarkan poin-poin terbuang, terutama di tengah upaya tim untuk terus mengejar Barcelona yang memimpin klasemen.

Real Madrid saat ini menempati peringkat kedua dengan selisih tiga poin dari sang pemuncak, sehingga fase mendatang menjadi sangat penting bagi Los Blancos, yang akan menjalani tiga pertandingan hanya dalam kurun 9 hari, dimulai dengan menghadapi Rayo Vallecano, lalu bertandang ke markas Elche pada hari Selasa, sebelum menutup rangkaian ini dengan laga berat melawan Atletico Madrid dalam derby ibu kota.

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mendapat suntikan penting menjelang laga melawan Rayo Vallecano, dengan kembalinya sejumlah pemain yang absen pada pertandingan sebelumnya melawan Inter.

Aurelien Tchouameni menjadi yang terdepan di antara para pemain yang kembali, setelah ia kembali tersedia untuk Mourinho, dengan catatan bahwa ia sebelumnya sempat tampil melawan Inter. Tim juga kembali mendapatkan jasa Marco Asensio, yang telah kembali berlatih setelah pulih dari cedera yang menyingkirkannya pada waktu yang kurang tepat.

Daftar tim juga menyaksikan kembalinya Thiago ke dalam perhitungan setelah pulih dari cedera, yang memberi Mourinho pilihan tambahan di lini tengah selama periode padat pertandingan.

Daftar Real Madrid sempat mengalami pukulan telak dalam laga melawan Inter, setelah Arda Guler, Eduardo Camavinga, dan Bernardo Silva sama-sama absen karena hukuman larangan bermain, menyusul kartu merah yang mereka terima selama ajang Liga Champions Eropa musim lalu.

Kebingungan di lini tengah

Tampaknya pertanyaan paling mencolok di hadapan Mourinho berkaitan dengan pemain yang akan mendapat tempatnya di lini tengah bersama Bernardo Silva, dengan adanya pilihan antara Eduardo Camavinga dan Federico Valverde.

Valverde mendapatkan kesempatan bermain nyaris penuh sejak awal musim, karena ia menjalani seluruh empat pertandingan Real Madrid di Liga Spanyol, ditambah satu pertandingan di Liga Champions Eropa.

Pemain asal Uruguay itu hanya absen sedikit lebih dari 20 menit musim ini, setelah ia ditarik keluar pada menit ke-77 dalam laga melawan Malaga, lalu absen pada delapan menit terakhir pertandingan melawan Real Betis pekan lalu.

Sebaliknya, tampaknya Mourinho menyadari pentingnya mengatur menit bermain para pemainnya pada fase awal musim ini, terutama dengan tekanan pertandingan beruntun dalam kurun waktu yang singkat.

Kehadiran Bernardo Silva dalam susunan utama menjadi hal yang diperkirakan, setelah ia memulai dua pertandingan pertama Real Madrid di Liga Spanyol, sebelum tampil sebagai pemain pengganti melawan Malaga dan Real Betis.

Pemain asal Portugal itu telah menjalani 205 menit dari total 360 menit yang mungkin di liga, dengan persentase keterlibatan sekitar 57%, yang mungkin mendorong Mourinho untuk memperlakukannya dengan hati-hati selama periode ini.

Tampaknya pelatih asal Portugal itu lebih memilih untuk tidak membebani rekan senegaranya dengan tekanan fisik lebih besar pada fase awal musim ini, dengan tujuan menjaga kebugaran penuhnya dan memberinya kemampuan untuk menampilkan level terbaiknya ketika kompetisi memasuki fase-fase penentuan.

Kembalinya Arda Guler yang dinanti

Diperkirakan juga bahwa Arda Guler akan kembali ke susunan utama melawan Rayo Vallecano, setelah ia absen pada laga pembuka Real Madrid di Liga Champions Eropa.

Pemain asal Turki itu menjalani awal musim yang kuat, tetapi ia pada saat yang sama menyadari bahwa persaingan untuk posisi lini serang dan kreator permainan di Real Madrid tidak memberi ruang istirahat yang besar bagi pemain mana pun.

Guler tahu betul bahwa nama-nama seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham tampak nyaris pasti dalam perhitungan Mourinho, dan trio itu diperkirakan akan memulai pertandingan, yang membuat tugas pemain asal Turki itu semakin sulit untuk mengukuhkan posisinya dalam susunan utama.

Karena itu, Guler harus memanfaatkan setiap peluang yang ia dapatkan, dan menampilkan level yang kuat untuk menegaskan haknya untuk tetap berada dalam pilihan utama Mourinho, terutama di tengah persaingan besar yang dialami tim di seluruh posisi lini depan.

Di lini belakang, diperkirakan Mourinho tidak akan melakukan perubahan besar, karena kemungkinan besar ia akan mengandalkan elemen-elemen yang sama yang tampil melawan Inter.

Thibaut Courtois akan mengawal gawang Real Madrid, sementara lini pertahanan terdiri dari Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, dan Marc Cucurella.

Tampaknya Cucurella mulai memperoleh lebih banyak kepastian dalam perhitungan Mourinho, setelah kehadirannya dalam susunan menjadi lebih stabil, sementara elemen-elemen lain di lini belakang terus mendapatkan kepercayaan pelatih pada fase musim ini.

Diaz di bangku cadangan

Menurut surat kabar "AS" Spanyol, pemain asal Maroko Brahim Diaz diperkirakan akan berada di bangku cadangan melawan Rayo Vallecano, bersama Yan Diomande, di tengah pilihan yang tersedia bagi Mourinho jelang laga.

Dengan demikian, susunan utama Real Madrid tampak sebagian besar cenderung stabil, dengan tersisanya pilihan paling mencolok di lini tengah, khususnya antara Valverde dan Camavinga, sambil menunggu keputusan akhir dari pelatih asal Portugal tersebut.

Perkiraan susunan Real Madrid melawan Rayo Vallecano

Penjaga gawang: Thibaut Courtois.

Pertahanan: Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Tengah: Bernardo Silva, Federico Valverde atau Eduardo Camavinga, Jude Bellingham.

Serang: Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Arda Guler.