Mourinho Siapkan Kejutan: Bintang Real Madrid dalam Masalah Serius

Trent Alexander-Arnold, bintang Real Madrid, menghadapi kejutan tak terduga yang bisa membalikkan seluruh perhitungannya, setelah pelatih kepala Jose Mourinho mulai menyiapkan kejutan taktis yang bisa menempatkan bek asal Inggris itu dalam kesulitan nyata pada musim baru.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa Mourinho mulai condong secara jelas untuk memberikan keunggulan kepada Denzel Dumfries, pemain anyar dari Inter Milan, di posisi bek kanan utama, setelah laga persahabatan melawan Fiorentina yang memperlihatkan hasil beragam dari uji coba dua bek ganda.

Meski Trent telah menjalani satu musim penuh bersama tim, cedera berulang yang dialaminya menghalangi dirinya untuk memantapkan posisi sebagai pilihan utama yang tak terbantahkan, dan hal ini membuka lebar pintu bagi Dumfries untuk bersaing ketat memperebutkan posisi tersebut.

Kejutan terbesar terletak pada kenyataan bahwa Mourinho, yang dikenal dengan preferensinya terhadap sisi bertahan yang kuat, melihat Dumfries sebagai pemain yang paling cocok dengan filosofi taktisnya, terlebih karena pemain Belanda itu memiliki kemampuan bertahan yang lebih baik dibanding rekan sejawatnya dari Inggris, yang memberi tim keseimbangan lebih besar dalam laga-laga sulit.

Di sisi lain, Trent menyadari bahwa kekuatannya terletak pada penguasaan bola yang luar biasa serta kemampuan berkoordinasi dengan para pemain lini tengah, namun kontribusi bertahannya yang terbatas kini menjadi beban bagi tim ketika menghadapi para pemain sayap berbahaya, dan hal ini menempatkannya dalam posisi genting di hadapan Mourinho.

Laporan-laporan menyebutkan bahwa pelatih asal Portugal itu mungkin akan menggunakan Trent dalam laga-laga tertentu yang membutuhkan penguasaan bola dan pembangunan serangan, sementara Dumfries akan menjadi pilihan pertama dalam pertandingan-pertandingan besar yang membutuhkan ketangguhan bertahan.

Keputusan ini, jika benar-benar diterapkan, akan menempatkan Trent dalam kesulitan nyata, terlebih karena ia pindah ke Real Madrid demi mencari tempat utama yang hingga kini belum ia dapatkan, dan bisa jadi ia kembali menemukan dirinya di bangku cadangan pada laga-laga terpenting.

Gambaran utuh baru akan jelas dalam beberapa pekan mendatang, ketika laga-laga resmi dimulai dan pilihan akhir Mourinho terlihat, namun yang jelas hingga kini adalah Trent Alexander-Arnold menghadapi ujian tersulit dalam perjalanan kariernya bersama Los Blancos, dan masa depannya kini tergantung pada seutas benang tipis.