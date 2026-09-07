José Mourinho, pelatih Real Madrid, menegaskan bahwa tujuan utamanya dalam laga menghadapi Inter Milan besok Selasa, dalam pekan pertama fase liga Liga Champions Eropa, adalah meraih kemenangan, seraya menyatakan bahwa penampilan yang bagus saja tidak cukup baginya.

Mengenai apa yang ia inginkan besok di Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, Mourinho mengatakan dalam konferensi pers jelang pertandingan: "Saya ingin menang. Saya bisa saja bilang bahwa saya ingin kami bermain dengan baik, tetapi kami sudah bermain baik melawan Betis dan kalah. Saya ingin menang."

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Terkait reaksi para pemainnya setelah kekalahan pertama musim ini, ia berkata: "Saya melihat mereka sebagaimana yang saya sukai. Mereka terpuruk di ruang ganti seusai pertandingan, lalu pulih dengan sangat baik dalam latihan kemarin Minggu, dan hari ini semuanya sudah benar-benar normal kembali."

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Setelah menganalisis pertandingan yang kami jalani, keyakinan kami semakin bertambah bahwa kami tampil bagus. Kami bermain melawan tim yang kuat, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dari pihak kami adalah hal yang tidak biasa. Kami dalam kondisi baik. Kami memiliki beberapa masalah di lini tengah menjelang pertandingan besok, tetapi kami akan bermain dan akan bersaing."

Mourinho berbicara tentang kenangannya di Stadion Santiago Bernabeu, dengan mengatakan: "Di Bernabeu, saya meraih gelar Liga Champions Eropa (bersama Inter Milan atas Bayern Munich), tetapi saya juga kalah di semifinal lewat adu penalti (bersama Real Madrid melawan Bayern Munich). Saya telah mengalami momen terbaik dan terburuk di stadion ini."

Mengenai kemungkinan mengandalkan Trent Alexander-Arnold di lini tengah melawan Inter, Mourinho hanya berkata: "Saya tidak akan mengomentari hal itu."

"Saya tidak berutang apa pun kepada Real Madrid"

Mengenai apakah ia berutang gelar Liga Champions Eropa kepada Real Madrid, Mourinho berkata: "Tidak. Itu adalah dua periode yang berbeda. Saya mengakhiri pekerjaan saya pada tahun 2013, dan kami memenangi apa yang kami menangi serta kalah pada apa yang kami kalahkan. Kami telah memberikan segala yang kami miliki, dan fase itu telah berakhir."

Ia melanjutkan: "Ini tidak ada kaitannya dengan masa lalu. Kita berhadapan dengan dua momen yang berbeda dalam sejarah Real Madrid. Begitulah adanya. Pada tahun 2010, Real Madrid tidak mampu mencapai perempat final, dan sudah bertahun-tahun tidak bermain di semifinal Liga Champions Eropa. Sedangkan sekarang, mereka telah memenangi 6 gelar Liga Champions… itu adalah periode yang benar-benar berbeda."

Mantan pelatih Inter Milan itu melanjutkan: "Jika Anda bertanya kepada saya apakah saya bersemangat untuk memenangi Liga Champions bersama Real Madrid, tentu saja iya. Namun hal ini sepenuhnya terpisah dari konteks fase sebelumnya."

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