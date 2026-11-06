Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, menegaskan bahwa kepentingan Los Blancos berada di atas segalanya, seraya menyatakan bahwa ia tidak akan merugikan tim demi kepentingan Vinicius Junior.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Mourinho dalam konferensi pers menjelang laga melawan Valencia, Sabtu besok, pada pekan ke-12 Liga Spanyol.

Pelatih asal Portugal itu berkata, "Vinicius? Real Madrid adalah yang terpenting. Saya tidak akan merugikan tim dengan sengaja demi kepentingan seorang pemain."

Ia melanjutkan, "Kami bisa saja bersikap seperti itu pada dua laga terakhir Liga Champions, tetapi ketika Vinicius kembali ke kondisi normalnya dan tersedia, saya akan menangani situasinya sesuai dengan apa yang saya anggap tepat."

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Ia menambahkan, "Saya ingin tim berpikir untuk setiap pertandingan secara terpisah, tetapi sebagai pelatih saya harus memikirkan rangkaian pertandingan yang menanti kami. Dan tentu saja, laga melawan AEK Athena cocok untuk Vinicius, serta untuk mengistirahatkan pemain seperti Arda Guler yang sedang mengalami beberapa masalah."

Ia menegaskan, "Seorang pelatih harus melakukan segala yang ia mampu agar para pemainnya mencapai level setinggi mungkin, mencoba berbagai strategi dalam permainan atau dalam mengelola urusan pemain, dan selalu percaya pada kemampuan para pemainnya."

Mourinho menekankan, "Pemain yang buruk akan tetap buruk sekeras apa pun kamu mencoba, sedangkan pemain yang bagus akan tetap menjadi pemain bagus betapapun banyak momen negatif yang ia lalui."

Ia menjelaskan, "Seandainya pemain yang tampil di laga Athena itu bukan Vinicius, melainkan pemain biasa, kami akan menilai penampilannya bagus. Ia menampilkan permainan yang bagus, tetapi tidak istimewa. Dan karena ekspektasi terhadap Vinicius selalu adalah menampilkan level yang menyingkirkan saya dari Liga Champions musim lalu, kami harus terus bekerja di segala level."

Ia menegaskan, "Ada hal yang sangat penting bagi saya, yaitu hubungannya dengan rekan-rekan setimnya baik, dan semuanya tanpa terkecuali. Dan ketika saat yang menentukan tiba, yakni waktu menentukan siapa saja pemain yang akan bermain, kepentingan tim harus selalu berada di atas kepentingan pemain mana pun."