Uji coba telah berakhir, dan kini tibalah saatnya untuk «kerja keras» dan «kerja bagus», dalam ungkapan Jose Mourinho, setelah Real Madrid menjalani 6 laga uji coba untuk menguji para pemainnya menjelang pertandingan melawan Espanyol di Liga. Tim Kerajaan mengakhiri periode persiapan untuk musim baru tanpa kekalahan, dengan meraih lima kemenangan dan satu hasil imbang, disertai munculnya indikasi yang jelas akan adanya perbaikan. Perasaan positif itu hadir, begitu pula hasil dan angka-angkanya, setelah Real Madrid menjaga gawangnya tetap bersih menghadapi Deportivo dan Schalke, hingga tiba di Stadion Cornella setelah bermain selama 243 menit beruntun tanpa kebobolan satu gol pun.

Namun meski dengan semua indikasi ini, Mourinho belum membuka semua kartunya, dan memang ia tidak mampu melakukannya sejak awal. Sebab enam pemain, atau hampir separuh tim, hanya mendapatkan menit bermain terbatas dalam laga terakhir di Jerman, sementara enam lainnya absen karena cedera. Dengan demikian, enam pertandingan itu meninggalkan sejumlah kepastian, di samping sejumlah tanda tanya yang akan coba dijawab Mourinho pada awal musim, demikian menurut surat kabar Spanyol "AS".

Salah satu ciri paling menonjol dari Real Madrid baru tampak dalam bentuk komposisi serangannya. Mourinho mengandalkan formasi 4-2-3-1, yang berdasarkan apa yang tampak sejauh ini, terlihat cocok untuk menampung empat pilar serangannya: Diomande, Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Kylian Mbappe. Kuartet ini belum pernah tampil bersama di atas lapangan hingga saat ini. Vinicius adalah yang pertama kembali, dan tampil dalam tiga laga uji coba, sementara tiga rekannya baru tiba pekan lalu, dan mereka hanya bermain bersama menghadapi Schalke.

Dalam pertandingan itu, kita menyaksikan lini pertahanan tiga bek yang seharusnya memberikan perlindungan untuk Mbappe selama 25 menit, sementara Diomande, Bellingham, dan Vinicius bermain bersama di Gelsenkirchen, tetapi Carlos Espi mengemban tugas sebagai ujung tombak menggantikan penyerang Prancis itu. Sistem ini memberi Mourinho sejumlah fleksibilitas taktis, dan Bernardo Silva merupakan salah satu elemen paling menonjol yang membantunya dalam hal itu. Di awal babak kedua menghadapi Deportivo, pelatih Portugal itu mencoba tiga pemain di lini tengah, yaitu Camavinga, Valverde, dan Bernardo Silva, dengan pertukaran peran antara posisi gelandang serang dan sisi kiri.

Persaingan terbuka di duo penyeimbang

Beralih ke lini tengah, pertanyaan paling menonjol masih terletak pada identitas duo yang akan diandalkan Mourinho di poros penyeimbang. Persaingan tampak ketat antara Tchouameni, Valverde, dan Bernardo Silva untuk mengisi kedua posisi tersebut, dengan kehadiran Camavinga sebagai opsi tambahan.

Situasi Camavinga membawa paradoks yang jelas; ia menjadi pemain keempat dengan menit bermain terbanyak di bawah kepemimpinan Mourinho, tetapi hal itu sebagian besar terkait dengan kondisi persiapan. Absennya dari Piala Dunia membuatnya tersedia sejak hari pertama persiapan, berbeda dengan tiga pemain lainnya. Adapun soal levelnya, alih-alih menuntaskan perdebatan yang berlangsung seputar dirinya musim lalu, ia justru membuat persaingan tetap terbuka.

Mourinho melakukan beberapa perubahan pada duo penyeimbang seiring kedatangan pemain-pemain lainnya ke tim. Ia memulai persiapan dengan mengandalkan Camavinga dan Cestero menghadapi Alcorcon, sebelum menurunkan Valverde di samping pemain Prancis itu menghadapi Leganes, lalu terus mengandalkan duo tersebut menghadapi Fiorentina dan Ferencvaros.

Dalam pertandingan melawan Deportivo, Camavinga dan Bernardo Silva menjadi starter, sementara Bernardo Silva dan Valverde tampil menghadapi Schalke. Sebaliknya, Tchouameni belum tampil hingga saat ini karena cedera paha, sedangkan Thiago, pemain terbaru yang bergabung ke tim, absen akibat cedera pada lutut kiri.

Lini pertahanan belum menunjukkan susunan akhirnya

Hingga saat ini, Mourinho belum bisa menemukan susunan pertahanan ideal, baik karena cedera maupun terlambatnya kembali sebagian pemain. Di posisi bek kiri, Cucurella, yang diperkirakan menjadi pilihan utama tanpa saingan, hanya mendapatkan setengah jam menghadapi Schalke. Dengan kedatangannya yang terlambat dan cedera Mendy, Carreras mendapatkan kesempatan lebih besar, dan menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak bersama Real Madrid selama periode persiapan.

Adapun di sisi kanan, Mourinho bergantian antara Trent dan Dumfries, di mana pemain Inggris itu bermain selama 241 menit berbanding 239 menit untuk pemain Belanda tersebut. Namun angka-angka ini bisa menyesatkan ketika mencoba menentukan pemilik posisi utama, sebab kedua pemain berbagi 120 menit di atas lapangan, selama 75 menit pertama laga melawan Fiorentina dan babak kedua menghadapi Deportivo.

Selama periode ini, Trent bermain di posisi bek, sementara Dumfries mengisi peran sayap, yang mencerminkan keinginan Mourinho untuk memanfaatkan keserbabisaan keduanya alih-alih membatasi mereka pada satu posisi.

Di jantung pertahanan, cedera memaksakan diri dengan kuat pada pilihan Mourinho. Cedera menyingkirkan Militao dari lapangan, di tengah perkiraan kepulangannya setelah jeda internasional pertama, sementara Asencio hanya mendapatkan kesempatan tampil dalam pertandingan latihan menghadapi Alcorcon dan Leganes.

Dalam ketiadaan keduanya, Mourinho mencoba duo Rudiger dan Huijsen selama babak pertama menghadapi Deportivo, lalu mengulangi percobaan itu di babak kedua menghadapi Schalke, sementara ia menurunkan duo Konate dan Huijsen selama 45 menit pertama di Jerman. Sambil menunggu kembalinya Militao dan Asencio, tampaknya persaingan untuk dua posisi jantung pertahanan akan sangat terbatas antara Rudiger, Huijsen, dan Konate pada awal musim.

Courtois dan kuartet serangan: kartu Mourinho yang paling stabil

Sebaliknya, tampaknya tidak ada tanda tanya seputar posisi penjaga gawang, dengan gemilangnya Thibaut Courtois, dan kuartet serangan yang terdiri dari Diomande, Bellingham, Vinicius, dan Mbappe tampak sebagai salah satu bagian paling stabil dalam proyek Mourinho. Namun yang juga mencolok adalah gemilangnya sejumlah elemen pendukung.

Arda Guler membuktikan kemampuannya mengisi posisi pengatur serangan yang biasanya diisi Bellingham, setelah menjadi starter di keenam laga uji coba, dan menciptakan dua gol, pertama untuk Valverde menghadapi Leganes, dan kedua untuk Huijsen di Gelsenkirchen. Sistem Mourinho memberi Guler peluang besar untuk memamerkan kemampuannya di posisi pengatur serangan selama menit-menit yang tidak dimanfaatkan Bellingham, yang bisa menjadikannya salah satu pengganti terpenting dalam susunan pelatih Portugal itu.

Tampaknya pula Brahim Diaz kini memiliki peran spesifik di sisi kanan saat masuk ke lapangan, setelah bertahun-tahun berpindah-pindah antara berbagai posisi mencari tempat tetap dalam formasi 4-3-3. Adapun kejutan terbesar datang dari Espi, yang meninggalkan kesan baik selama periode persiapan.

Pada saat yang sama, Endrick, yang menjadi penyerang utama Mourinho sebelum kedatangan Mbappe, tetap masuk dalam hitungan, setelah mencetak gol menghadapi Fiorentina. Ia, bersama Espi, harus berbagi menit bermain terbatas yang tersedia di belakang bintang Prancis itu di lini serang.

Kini, bola berada di lapangan Mourinho. Pelatih Portugal itu telah mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengevaluasi banyak pemainnya, meski kondisi cedera dan terlambatnya kedatangan sejumlah elemen telah menghalanginya untuk menguji susunan idealnya secara penuh. Enam pertandingan telah menyingkap banyak ciri Real Madrid baru, tetapi belum menuntaskan segalanya.

Uji coba telah berakhir, dan kerja keras telah dimulai. Jawaban nyata pertama akan tampak pada hari Sabtu di Cornella, ketika Real Madrid menjalani laga pembukanya di liga menghadapi Espanyol, dan saat itulah Mourinho akan mulai menyingkap susunan yang ia percayai untuk musim baru.