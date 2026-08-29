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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Mourinho: Persahabatan itu perlu antara Vinicius dan Mbappe, dan pemain ini akan duduk sebagai cadangan

Real Madrid vs Malaga
Real Madrid
Malaga
LaLiga
J. Mourinho
Y. Diomande
Vinicius Junior
K. Mbappe
Spanyol
Portugal
Côte d’Ivoire
Brasil
Prancis

Pelatih asal Portugal itu mengungkap bek kirinya menghadapi Malaga

José Mourinho, pelatih Real Madrid, berbicara mengenai kondisi timnya menjelang menjamu Malaga besok, Minggu, di Bernabeu, dalam pekan ketiga La Liga Spanyol. Ia juga menyinggung situasi Yan Diomande, serta hubungan antara Vinicius Junior dan Kylian Mbappe.

Dalam konferensi pers pra-pertandingan, Mourinho berkata tentang kondisi fisik tim: "Ada beberapa pemain, seperti yang selalu saya ulangi, yang menjalani latihan berbeda. Kami memiliki skuad yang kuat dan mampu menutupi masalah-masalah ini."

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Ia melanjutkan: "Saya akan berikan sebuah contoh: besok, Cucurella akan memulai laga sebagai starter, dan Carreras, yang tampil bagus melawan Espanyol dan Real Sociedad, akan berada di bangku cadangan. Jika Cucurella merasa kelelahan, maka Alvaro sudah siap untuk masuk. Inilah jenis solusi yang disediakan skuad seperti ini bagi seorang pelatih."

Tentang Diomande, ia berkata: "Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang para pemain secara individu. Diomande datang terlambat, dan ia menjalani musim panas yang sulit. Ia tidak berlatih bersama Leipzig, dan ketika ia tiba, ia tidak memiliki fondasi untuk dibangun, sehingga ia berkembang secara bertahap. Ia sudah mendapatkan sedikit menit bermain, dan itulah yang ia butuhkan untuk berkembang. Besok ia akan memulai sebagai starter atau masuk sebagai pemain pengganti. Ia semakin siap dari waktu ke waktu."

Mengenai kemungkinan membaiknya hubungan antara Vinicius dan Mbappe, Mourinho menjelaskan: "Ini adalah usaha kolektif. Rahasianya terletak pada kualitas, dan kami memiliki kualitas luar biasa. Poin lain, meski bersifat sekunder namun tidak kalah penting, adalah pemahaman timbal balik di antara keduanya. Harus ada pemahaman, persahabatan, dan kerja sama yang besar. Ketika sifat-sifat ini berpadu dengan kualitas yang luar biasa, kalian memiliki segala yang dibutuhkan untuk terus berkembang."

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Dinamika ini bukan sekadar 2+9, melainkan 11. Dinamika ini akan mendorong mereka, dan mendorong semua orang, untuk tampil lebih baik. Saya sangat bahagia setelah hanya dua pekan bekerja bersama keduanya."

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