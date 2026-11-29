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Jose Mourinho menyatakan dirinya bertanggung jawab atas kekalahan pertama timnya musim ini di Stadion Santiago Bernabeu, setelah Real Madrid takluk 1-2 dari Deportivo Alaves pada pekan ke-14 LaLiga.

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Mourinho, dalam konferensi pers seusai pertandingan, menjelaskan keputusannya menarik keluar Arda Guler dan mempertahankan Vinicius: "Kami bermain melawan tim yang menumpuk banyak pemain di area pertahanannya. Saat merebut bola, mereka tidak menguasainya, karena tujuan mereka bukan penguasaan bola, melainkan mengirim umpan langsung kepada para pemain depan serta mengandalkan transisi menyerang dan serangan balik lewat para pemain sayap."

Ia menambahkan: "Kami kekurangan kehadiran di dalam kotak penalti. Karena itu, saya berpikir Espi bisa menjadi solusi menghadapi tim yang menampilkan gaya berbeda dibanding tim-tim lain yang datang ke sini. Mereka bermain dengan lima bek dan tiga pemain di depan, dengan pertahanan yang benar-benar rapat."

Mourinho mengakui para pemainnya kurang segar secara fisik. "Saya setuju dengan itu. Kike sudah menyiapkan rencananya, dan itu bukan kejutan bagi kami. Kemarin kami berlatih agar terbiasa bermain melawan tim yang akan bertahan dengan cara yang sama seperti yang diterapkan lawan kami," ujarnya.

Terkait Arda Guler yang meninggalkan lapangan tanpa menyalami siapa pun setelah diganti, Mourinho berkata: "Menurut saya itu sepenuhnya wajar. Saya memahami posisi seorang pemain yang ingin tetap bermain, tetapi justru ditarik keluar. Menurut saya itu reaksi yang wajar."

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Ia melanjutkan: "Jika kalian ingin membuat cerita, besok kalian punya cerita yang sangat sederhana, yaitu kekalahan Real Madrid. Tidak perlu mencari cerita lain selain bahwa Real Madrid kalah."

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Sang pelatih juga berbicara tentang intervensi taktisnya untuk mengubah jalannya pertandingan: "Saya ada di sini untuk mencoba membantu para pemain dan memberikan dukungan kepada mereka. Terkadang saya berhasil, terkadang tidak, tetapi memang begitulah adanya."

Ia menjelaskan: "Saya sudah berusaha menjelaskan semua yang bisa saya jelaskan saat ini, karena saya belum menonton ulang pertandingan dan belum meninjaunya secara memadai, dan kami juga belum berkesempatan melakukan analisis menyeluruh. Saya perlu mencari jawaban."

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Ia menambahkan: "Ada satu jawaban yang jelas bagi saya, yaitu kami kurang segar secara fisik. Kami bermain melawan tim yang bersiap hanya untuk bertahan dan melancarkan serangan balik. Namun, saya membutuhkan jawaban lain, dan itu memerlukan waktu."

Mourinho juga menanggapi siulan cemoohan suporter terhadap Vinicius, serta apakah cemoohan itu ditujukan kepada sang pemain atau kepada keputusannya mempertahankan Vinicius di lapangan: "Kesan saya, ketika Real Madrid kalah, itulah yang menjadi cerita utama. Kalian sudah punya bahan pembicaraan setidaknya hingga Rabu: Real Madrid kalah, tim tampil buruk, dan pelatih keliru dalam melakukan pergantian pemain."

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Ia melanjutkan: "Kalian tidak perlu mengarang cerita tentang Guler yang pergi tanpa menyalami siapa pun, atau suporter yang mencemooh Vini. Kalian biasanya mencari cerita seperti itu ketika keadaan berjalan baik, demi menambah sedikit sensasi."

Ia menutup: "Kami kalah, dan ini situasi yang sangat sulit bagi kami. Saya yakin kalian punya banyak hal untuk dikritik dan dibahas. Tidak bisa dikatakan ada satu pemain yang lebih baik daripada rekan-rekannya, dan jelas pelatihlah yang bertanggung jawab. Tidak ada cerita lain yang layak dibahas."