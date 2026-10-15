Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, kembali melancarkan serangan kepada Federasi Sepak Bola Spanyol terkait waktu pengumuman sanksi larangan bermain empat pertandingan untuk Vinicius Junior, dengan menilai bahwa memberi tahu pemain soal hukuman tersebut hanya dua jam sebelum menghadapi Roma adalah hal yang tidak wajar.

Real Madrid berhasil membalikkan ketertinggalan dari Roma menjadi kemenangan berharga dengan skor 4-3 pada Rabu malam, sehingga mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan pertama di fase liga Liga Champions Eropa, dalam laga yang diwarnai perubahan taktik besar dan memunculkan tanda tanya soal penampilan tim pada babak pertama sebelum akhirnya menemukan keseimbangan setelah jeda.

Mourinho menyatakan keheranannya atas waktu penjatuhan sanksi kepada Vinicius dalam pernyataannya beberapa menit sebelum sepakan pertama laga melawan Roma.

Dalam pembicaraannya usai pertandingan, Mourinho tidak menyembunyikan keberatannya atas waktu pengumuman sanksi Vinicius, dengan menggunakan ungkapan mencolok untuk mempertanyakan apa yang terjadi di balik layar.

"Kucing sudah tidak bersembunyi lagi"

Mourinho menyoroti keputusan larangan bermain empat pertandingan untuk Vinicius, dan mempertanyakan mengapa hal itu diumumkan dua jam sebelum pertandingan dimulai, bukan ditunda ke waktu berikutnya.

Pelatih asal Portugal itu berkata, seperti dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Apakah wajar seorang pemain mengetahui dua jam sebelum pertandingan bahwa ia akan dihukum larangan bermain empat pertandingan? Tidak perlu menjawab saya. Apakah ini wajar? Tidak bisakah mereka mengumumkan keputusan itu sekarang atau besok pagi? Haruskah mereka melakukannya saat kami sedang dalam perjalanan ke stadion?"

Ia menambahkan dengan mengutip pepatah Portugal: "Dalam bahasa Portugal kami berkata: kucing bersembunyi tapi ekornya kelihatan. Bagi saya, sepertinya kucing itu sekarang sudah tidak bersembunyi lagi. Kucing itu bertindak bebas, dan ada hal-hal yang terjadi tanpa rasa malu. Ia bertindak bebas."

Mourinho melanjutkan keberatannya atas waktu keputusan tersebut dengan mengatakan: "Dua jam sebelum pertandingan, seorang pemain di klub Spanyol yang telah menyumbang tiga poin untuk memperkuat posisi sepak bola Spanyol, saya tidak melihat ini sebagai hal yang wajar. Tapi saya mulai menganggapnya wajar, karena kucing itu sudah tidak bersembunyi lagi. Apa pertanyaannya?"

Mourinho meneruskan: "Setidaknya, ini menunjukkan kurangnya rasa hormat. Bermain di Athena pada Rabu malam, tiba di Madrid pukul lima pagi, lalu bermain pada hari Sabtu di Valencia, dalam sepekan sebelum jeda internasional, bagi saya itu tidak tampak sebagai sesuatu yang tanpa maksud."

Ia menambahkan: "Saya tidak percaya alasan-alasan klise, seperti bahwa penyebabnya adalah televisi (hak siar), saya tidak percaya itu. Usia saya sudah terlalu tua untuk itu. Soal cerita Vinicius, dan dia baru tahu dua jam sebelum pertandingan bahwa dia dihukum larangan bermain empat pertandingan, para pendukung Real Madrid bukan orang bodoh."

Mourinho menyalahkan dirinya sendiri atas babak pertama

Mengenai penilaiannya atas laga melawan Roma, Mourinho menjelaskan bahwa lawan menerapkan gaya yang berbeda dari pertandingan-pertandingan yang sudah dipelajari Real Madrid sebelumnya, dan menegaskan bahwa timnya menghadapi kesulitan dalam mengatasi pergerakan menyerang lawan.

Ia berkata: "Lawan sulit, mereka bermain dengan cara yang berbeda dari sepak bola yang biasa kami hadapi. Dan sangat sulit juga bagi mereka untuk bermain dengan tempo dan intensitas seperti itu selama 90 menit. Mereka layak unggul, meski saya tidak menyukai beberapa gol yang kami kebobolan. Setelah itu, kami berubah berkat keberanian besar yang ditunjukkan para pemain."

Ia menambahkan: "Hasil seri pun sudah akan dianggap sebagai nilai positif. Sedangkan kemenangan, itu sangat penting. Kami meraih enam poin melawan dua lawan yang sangat sulit, dan kami berada dalam posisi yang baik."

Ketika ditanya soal tanggung jawab pelatih dan para pemain atas perbedaan antara dua babak, Mourinho menjawab singkat: "Babak pertama kesalahan pelatih, babak kedua kesalahan para pemain."

Namun ia kembali menjelaskan kesulitan taktis yang dihadapi timnya, dengan mengatakan bahwa Roma mengejutkannya melalui pergerakan Soule di sisi lapangan, yang memberi Wesley banyak peluang untuk unggul jumlah pemain atas Marc Cucurella.

Ia menjelaskan: "Mereka mengejutkan kami dengan menempatkan Soule di posisi lebih maju di sisi lapangan, yang membuat Cucurella sulit untuk maju menghadapi Wesley. Cucurella menghadapi banyak situasi di mana ada dua pemain melawan satu pemain."

Ia menunjukkan bahwa penyesuaian yang ia lakukan di antara dua babak membantu Real Madrid memulihkan keseimbangan, tetapi pada saat yang sama ia mengkritik gol yang diterima timnya setelah jeda.

Mengapa Mourinho mengubah rencananya?

Mourinho membela keputusan teknis dan pergantian pemain yang ia lakukan, dengan menilai bahwa mempertahankan ritme fisik yang sama sepanjang pertandingan bukanlah hal yang mungkin dilakukan menghadapi tim yang bermain begitu ganas.

Ia berkata: "Saya tahu energi mereka akan habis. Mustahil bermain 90 menit dengan tempo seperti yang mereka mainkan. Saya melakukan perubahan yang saya anggap harus saya lakukan."

Ia menambahkan: "Kalau kami memulai pertandingan dengan sebelas pemain yang menuntaskan laga ini, mereka pasti sudah mencetak lima gol ke gawang kami. Mustahil bertahan menghadapi tim dengan intensitas seperti itu."

Pelatih Real Madrid itu melanjutkan dengan menjelaskan filosofinya dalam mengelola pertandingan: "Ada waktu yang berbeda-beda, dan kadang seorang pelatih disebut bodoh karena berpikir dengan cara yang salah, kadang lainnya ia dianggap sangat baik karena berpikir dengan cara yang benar."

Mourinho mengakui bahwa ia tidak merencanakan sebelumnya untuk membalikkan hasil dari ketertinggalan 3-1 menjadi kemenangan 4-3, tetapi ia sadar perlunya melakukan penyesuaian pada menit-menit terakhir, dengan merujuk sulitnya sejumlah pemain Roma bertahan dalam penjagaan satu lawan satu sepanjang pertandingan.

Ia berkata: "Saya tidak akan mengatakan bahwa saya menyiapkan segalanya untuk beralih dari 3-1 menjadi 4-3, tapi saya berpikir bahwa kami harus mengubah beberapa hal di menit-menit terakhir."

Ia menambahkan: "Saya bilang kepada mereka bahwa sangat sulit bagi pemain seperti Mancini untuk menjalani penjagaan satu lawan satu sepanjang pertandingan sementara ia sudah mengantongi kartu kuning. Cara mereka bermain menciptakan banyak situasi sulit."

Ia kemudian menutup pembicaraannya soal pergantian pemain dengan nada sarkastis: "Ketika energi Hermoso habis, Endrick masuk. Berikan saya sedikit penghargaan, saya telah melakukan sesuatu yang benar."