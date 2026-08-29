Mourinho menyindir pemainnya: Ototnya persis seperti otot saya

José Mourinho, pelatih Real Madrid, berbicara tentang gagasan menggelar pemusatan latihan, sekaligus memuji Jude Bellingham dan menyinggung situasi Thiago Pitarch, jelang laga menjamu Malaga pada pekan ketiga Liga Spanyol, besok Minggu di Stadion Bernabeu.

Mourinho, dalam konferensi pers pra-pertandingan, mengatakan soal pemusatan latihan: "Ada dua jenis pemusatan latihan: jenis yang Anda bicarakan, di mana kami berkumpul dan menginap di hotel di Valdebebas. Adapun pemusatan latihan yang penting bagi saya adalah di sini, di kepala saya. Tidak ada hubungannya dengan menginap di hotel, tempatnya di sini."

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Ia menambahkan: "Kadang saya berpikir, dan ini membuat saya sedih, bahwa semua yang kita lihat (dalam pemusatan latihan) hanyalah latihan pemanasan dan latihan cepat. Dalam pekerjaan saya yang lain, ada fokus yang besar. Itulah yang penting bagi saya. Tidur atau tidak, tergantung pada keadaan."

Ia melanjutkan: "Kami tidak akan tidur hari ini. Kami punya pertemuan taktik sekarang, dan kami makan bersama. Kami akan tinggal bersama sedikit lebih lama, lalu bertemu lagi pagi hari. Saya, Espi, dan Cucurella tidur di sini, sedangkan yang lain akan pulang ke rumah masing-masing."

Bellingham dan Pitarch

Tentang peran pemain Inggris Jude Bellingham dalam tim, Mourinho berkata: "Ia pemain yang unik, dan sangat penting bagi tim. Ia memiliki beragam bakat, secara fisik, mental, dan taktik, serta kemampuan merebut bola, kemampuan mencetak gol, dan kekuatan dalam duel udara. Ia pemain yang mengesankan."

Ia menambahkan: "Saya memahami pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi saya sangat senang dengan semuanya. Seperti yang saya katakan, kami memiliki pemain-pemain hebat di sini, pemain-pemain yang benar-benar hebat. Tim harus bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh. Suporter Real Madrid datang ke Bernabeu untuk menyaksikan para pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan, tetapi mereka juga datang untuk menyaksikan sebuah tim yang bermain sebagai satu kesatuan yang utuh, yang berjuang, bekerja keras, dan mendominasi sebagai satu kesatuan yang utuh. Saya pelatih tim ini, dan saya sangat mengagumi pemain-pemain yang saya miliki."

Terkait pemain muda Thiago Pitarch, Mourinho menyatakan: "Bersama Arbeloa ia tampil luar biasa dalam bertahan. Adapun dalam menyerang, situasinya berbeda, dan ia menghadapi kesulitan. Namun ia pandai berinteraksi dengan para pemain. Tidak ada satu pun pemain di Castilla yang tidak saya sukai. Thiago menunjukkan bahwa ia tidak lagi cocok bermain di Castilla. Saya sangat mengaguminya. Ia bagian dari kelompok yang terdiri dari 21 pemain ini."

Ia melanjutkan: "Kami punya Arribas, Ceria, dan Cestero, serta dua penjaga gawang di bangku cadangan karena keterbatasan pilihan yang tersedia. Ketika (Pitarch) sudah siap, ia akan bergabung dengan tim dan mendapatkan kesempatan bermain. Saya selalu mengatakan kepadanya bahwa otot betisnya persis seperti otot betis saya, dan ia harus berupaya menguatkannya dengan latihan keras."

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