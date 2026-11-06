Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengungkapkan kekhawatirannya menghadapi Valencia di Stadion Mestalla, seraya menekankan sulitnya laga tersebut di tengah situasi yang sedang dialami timnya, setelah menjalani pertandingan yang melelahkan melawan AEK Athena di Yunani.

Mourinho mengatakan, dalam konferensi pers jelang laga melawan Valencia: "Laga ini merupakan salah satu pertandingan tersulit di seluruh La Liga."

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Pelatih Valencia sangat sulit dihadapi, ia memiliki pengalaman yang besar, mengetahui apa yang diinginkannya, dan memiliki filosofi yang jelas dalam bekerja dengan tim. Karena itu, laga ini akan sangat sulit. Saya merasa takut menghadapi pertandingan besok, dan maksud saya 'takut' di antara dua tanda kutip."

Peringatan Mourinho itu dibarengi dengan pembahasan soal keseimbangan antara kebutuhan para pemain untuk beristirahat, dan keharusan mereka bergabung dengan tim nasional masing-masing di tengah jeda internasional mendatang, seraya menjelaskan: "Tim nasional bukanlah masalah saya, dan sama sekali tidak membuat saya khawatir jika seorang pemain mendapatkan kehormatan untuk membela negaranya. Masalah bagi saya adalah pertandingan besok, melawan tim yang dalam kondisi siap, mendapat satu pekan penuh untuk mempersiapkan laga ini, dan dilatih oleh pelatih yang tidak merasa khawatir soal cara timnya bermain."

Bermalam di Tempat Latihan, dan Kritik Sinis untuk La Liga

Dalam konteks yang sama, Mourinho mengungkapkan bahwa ia menempuh sejumlah langkah untuk membantu para pemainnya memulihkan kondisi, setelah kembali dari Yunani, seraya berkata: "Kami tiba pukul tiga dini hari, tetapi kami tetap tinggal di Valdebebas, dan tidak ada pemain yang pulang ke rumah, demi mendapatkan dua jam tambahan untuk tidur."

Mengenai kondisi fisik para pemain, ia berkata: "Indikator-indikator yang sampai kepada saya positif, dan tidak perlu melebih-lebihkan situasi secara dramatis."

Pelatih asal Portugal itu memanfaatkan pertanyaan tentang pengaturan istirahat yang diberikan kepada para pemain untuk melontarkan kritik sinis kepada La Liga, karena pertandingan digelar pada hari Sabtu, dengan berkata: "Besok Konate dan Huijsen akan bermain. Dan berkat keputusan menggelar laga pada hari Sabtu, para pemain yang akan bergabung dengan tim nasional mereka akan dalam kondisi segar, dan saya akan memberi mereka satu hari untuk beristirahat."

Valverde, Kapten Berkelas Khusus

Real Madrid kembali dari Athena dengan keyakinan baru soal keserbagunaan peran Fede Valverde, dan kemampuannya memberikan nilai tambah di berbagai posisi, selain perkembangannya dalam hal kepemimpinan sebagai kapten tim.

Mourinho berkata tentang pemain itu: "Saya tidak bisa membandingkannya dengan dirinya pada musim lalu, karena saat itu saya belum mengenalnya. Ia adalah seorang profesional yang luar biasa, teman bagi rekan-rekannya, dan tidak perlu menjadi suara yang hadir di setiap detik, tetapi ia selalu ada sebagai panutan bagi semua orang. Pemberian ban kapten secara resmi kepadanya telah menumbuhkan rasa tanggung jawab, karena mengenakan ban kapten Real Madrid bukanlah perkara mudah."

Sikapnya soal Penundaan Pekan Pertandingan Usai Wafatnya Jesus de Miguel

Mourinho ditanya soal sikapnya terhadap tuntutan pembatalan pertandingan pada pekan ini, setelah wafatnya Jesus de Miguel secara tragis.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Berdasarkan informasi yang sampai kepada saya, akan ada upacara penghormatan yang indah, dan menurut saya hal ini mengandung makna yang penting. Seandainya memungkinkan untuk berbicara dengan Jesus dan mengajukan pertanyaan kepadanya, itu akan menjadi keputusan yang ideal, tetapi karena hal itu mustahil, maka hanya keluarga dan rekan-rekannya yang dapat menjawab apa yang lebih disukai Jesus, apakah ia ingin pertandingan sepak bola tidak digelar, ataukah ia ingin dikenang melalui penghormatan yang indah dan menyeluruh dari seluruh sepak bola Spanyol."