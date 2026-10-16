Mourinho menyimpan senjata ampuh untuk menyelamatkan Real Madrid

Real Madrid sukses memaksimalkan bola-bola mati pada musim ini, dengan mencetak 7 gol dari situasi tersebut, setelah sebelumnya hanya mampu mencatatkan 12 gol pada musim lalu.

Hal itu tampak jelas ketika Los Blancos berhasil mencetak 3 gol dari bola mati dalam laga melawan Roma di Liga Champions, yang lahir dari 3 tendangan sudut yang dieksekusi Arda Guler, sekaligus kembali menegaskan keberhasilan rencana taktis yang diandalkan pelatih Jose Mourinho.

Menurut surat kabar AS, Mourinho menyisihkan beberapa jam setiap pekan untuk mempersiapkan bola-bola mati di Valdebebas. Para pemain juga diingatkan kembali mengenai skema yang akan diandalkan tim pada setiap pertandingan dalam sesi latihan yang berlangsung sebelum laga.

Wajar jika bola-bola mati mendapatkan perhatian lebih besar saat persiapan menghadapi pertandingan yang dikategorikan sebagai laga besar, sebab pertandingan semacam itu sering kali ditentukan oleh detail-detail yang sangat kecil.

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Empat gol Los Blancos dari bola mati tercipta di LaLiga, terdiri dari satu gol dari tendangan sudut dan 3 gol dari tendangan bebas, sementara tiga gol lainnya dicetak pada malam luar biasa di Roma.

Angka tersebut tergolong mencolok, mengingat pada musim lalu Real Madrid, di bawah kepemimpinan dua pelatih yang berasal dari sekolah kepelatihan modern, yakni Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa, mencetak 12 gol dari bola mati, seluruhnya di LaLiga, dengan rincian 6 gol dari tendangan sudut dan 6 lainnya dari tendangan bebas.

Pedro Machado memegang kendali atas pekerjaan yang berkaitan dengan bola mati ofensif di Valdebebas, namun seluruh staf kepelatihan turut terlibat dalam pekerjaan tersebut, yang berada di bawah pengawasan Mourinho sebagai pemilik keputusan akhir dalam menetapkan skema apa pun yang akan dijalankan. Sementara pada sisi pertahanan, Sami Khedira bertugas mengawasi penataan tim dalam menghadapi bola-bola mati. Meski demikian, pekerjaan itu dijalankan sebagai tugas kolektif dan upaya bersama di antara anggota staf kepelatihan.

Mourinho menggambarkan semangat kolektif ini ketika tim mencetak gol pertamanya pada periode keduanya melawan Espanyol di Stadion Cornella-El Prat, pada menit kesembilan pertandingan. Gol itu berawal dari tendangan bebas yang dieksekusi Guler dan disambut sundulan Jude Bellingham ke dalam gawang. Saat itu, Mourinho melompat dari bangku cadangan dengan penuh antusias dan beranjak memeluk para asistennya, sebagai isyarat terbuka atas penghargaannya terhadap efektivitas pekerjaan yang mereka lakukan.

Pedro Machado, bersama Joao Tralhao, merupakan salah satu asisten terdekat Mourinho. Keduanya mulai bekerja bersama selama periode pelatih Portugal itu menangani Fenerbahce, lalu dibawanya ke Benfica, dan dari sana ke Real Madrid.

Selama dua musim terakhir, Mourinho mengelilingi dirinya dengan sekelompok orang yang memadukan pengalaman dan tenaga profesional muda yang ambisius, yang memiliki keinginan besar untuk meraih kesuksesan di level tertinggi.

Selain tiga gol yang dicetak Real Madrid dari bola mati di Stadion Olimpico Roma, serta gol yang dilesakkan Bellingham pada menit kesembilan laga pertama melawan Espanyol dari tendangan bebas yang dieksekusi Guler, pemain Turki itu sendiri juga mencetak gol dari tendangan bebas langsung melawan Elche. Sementara dua gol lainnya, yang dicetak Antonio Rudiger dan Kylian Mbappe, lahir dari bola mati setelah Bernardo Silva mengeksekusi salah satu tendangan sudut dan tendangan bebas.

Secara umum, Guler merupakan eksekutor utama bola mati di Real Madrid ketika ia berada di lapangan, sebab kualitas tendangan kaki kirinya tidak menyisakan ruang untuk meragukan kemampuannya. Setelahnya menyusul Bernardo Silva dan Trent Alexander-Arnold, bahkan juga Diomande, untuk mengemban tugas memulai serangan-serangan tersebut.