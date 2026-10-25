Real Madrid berupaya meraih kemenangan dalam El Clasico menghadapi rival abadi mereka, Barcelona, pada Minggu malam di Stadion Spotify Camp Nou.

Jose Mourinho, pelatih Los Blancos, telah menghabiskan waktu untuk menganalisis cara yang bisa ia gunakan untuk melukai Barca.

Sejumlah analis memperkirakan bahwa Los Merengues akan mengandalkan blok pertahanan di area mereka sendiri, sembari mencoba memanfaatkan serangan balik untuk mengeksploitasi ruang di belakang lini pertahanan, namun pelatih asal Portugal itu sampai pada kesimpulan lain yang bisa membawanya menuju kemenangan.

Jaringan Defensa Central menyebutkan bahwa Mourinho sangat menyadari bahwa para pemain yang tidak terlalu terbiasa menjalankan tugas-tugas bertahan akan kesulitan jika terpaksa melakukannya, terutama karena Madrid juga akan berinisiatif untuk maju ke depan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Hal itu akan menjadi lebih sulit bagi mereka dibandingkan tugas mereka jika peran mereka hanya terbatas pada menyerang menghadapi tim yang mundur ke area pertahanannya. Karena alasan inilah, Mourinho menempatkan Lamine Yamal, Gordon, Pedri, dan Rodri di bawah sorotan.

Mereka inilah empat pemain di barisan tim Catalan yang akan diawasi Mourinho secara ketat, karena penampilan mereka akan menjadi indikator tentang cara Barcelona menghadapi El Clasico.

Pelatih asal Portugal itu tahu bahwa mereka bisa mengalami kelelahan dan terkuras tenaganya jika terpaksa mundur ke belakang dan ikut serta dalam tugas-tugas bertahan. Hal itu juga akan memengaruhi akurasi mereka ketika mencoba menciptakan ancaman ke gawang Lunin.

Mourinho telah menganalisis laga antara Paris Saint-Germain dan Barcelona di Liga Champions, di mana Luis Enrique mengungkap kekurangan-kekurangan defensif yang dialami tim Catalan itu, khususnya pada menit-menit akhir pertandingan, ketika kondisi fisik para pemain Barcelona mulai menurun.

Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, mengandalkan lini pertahanan tinggi yang meninggalkan ruang besar di belakangnya, dan hal itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain Mourinho. Diomande dan Fede Valverde telah membuktikan kemampuan mereka untuk melakukan lari jarak jauh sepanjang 90 menit.

Mourinho telah menemukan masalah-masalah paling menonjol yang dialami Barcelona, dan ia berencana menjalani pertandingan dengan memanfaatkan umpan-umpan vertikal untuk melukai tim Catalan itu. Pelatih asal Portugal itu ingin merebut kembali bola dan mencari para penyerang secepat mungkin. Namun hal itu tidak berarti terburu-buru atau menempuh cara mengirimkan bola-bola panjang secara acak dari lini belakang.

Sebelum mencari Diomande dan Mbappe, akan lebih baik jika ada fase perantara dalam membangun serangan, yang ditangani oleh Jude Bellingham atau Arda Guler. Hal itu akan memungkinkan bola sampai ke sisi sayap, membingungkan lini pertahanan Catalan, dan memberi para penyerang ruang gerak yang lebih luas. Hal itu juga akan membantu menghindari terjebak dalam perangkap offside yang diandalkan Barcelona dalam mempertahankan gawangnya.

Madrid bisa bertahan dengan membentuk blok di area mereka sendiri, namun hal itu sama sekali tidak mengurangi ancaman serangan mereka. Hal itu menjadi semakin jelas ketika lawan mengalami kesulitan untuk berlari ke belakang, karena tim Real Madrid termasuk salah satu tim terbaik di dunia dalam memanfaatkan transisi serangan cepat.