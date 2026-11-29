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Kekalahan Real Madrid dari Alaves bukan sekadar hasil buruk lain dalam persaingan Liga Spanyol. Laga itu memunculkan pertanyaan taktis yang layak dicermati: apakah Jose Mourinho benar-benar memahami nilai pemain yang ia miliki di antara lini-lininya, atau ia memperlakukan Arda Guler sebagai elemen yang bisa dikorbankan begitu tim membutuhkan tambahan daya serang di kotak penalti?

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Dalam tim yang dihuni nama-nama sebesar Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Vinicius Junior, menempatkan pemain lain di urutan teratas prioritas tampak tidak lazim. Namun, Guler memberikan sesuatu kepada Real Madrid yang tidak bisa diberikan para bintang tersebut dengan cara yang sama.

Dialah pemain yang memberi irama pada serangan, menghubungkan antarlini, dan mencari umpan yang mengubah penguasaan bola menjadi peluang nyata. Karena itu, keputusan menariknya keluar saat melawan Alaves, dalam laga ketika tim justru membutuhkan kreativitas untuk mencari solusi, membuka ruang lebar untuk mempertanyakan perhitungan Mourinho.

49 peluang tercipta: angka yang menempatkan Guler di level berbeda

Ini bukan soal kesan sesaat atau penilaian berlebihan terhadap bakat pemain asal Turki tersebut, sebab angka-angka memberinya argumen yang kuat. Guler telah menciptakan 49 peluang di Liga Spanyol musim ini dan memuncaki statistik tersebut, meski ia tidak selalu bermain di setiap menit yang tersedia.

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Yang lebih bermakna, sang pemain menciptakan empat peluang saat melawan Alaves hanya dalam 59 menit, serta mencatatkan empat umpan kunci dan lima dribel sukses.

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Ini bukan angka milik pemain yang menghilang dari pertandingan atau tak mampu menghadapi pertahanan lawan. Sebaliknya, ini angka pemain yang tetap mampu membuat perbedaan bahkan ketika menghadapi tim yang menutup ruang bagi Real Madrid. Artinya, ia sedang menjalankan tugas yang paling dibutuhkan Real Madrid: menciptakan peluang dan menemukan celah umpan di tengah pertahanan yang rapat.

Mourinho menjelaskan keputusannya, tetapi apakah solusinya memang menarik keluar sang pengatur serangan?

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Yang lebih menarik, Mourinho tidak membiarkan keputusannya tanpa penjelasan. Seusai pertandingan, ia menerangkan bahwa Alaves bertahan dengan lima pemain di lini belakang dan tiga pemain di depan mereka, serta bahwa Real Madrid menguasai bola tanpa menemukan ruang yang cukup dan kekurangan kehadiran di kotak penalti.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan bahwa ia melihat Carlos Espi bisa menjadi solusi, dan bahwa ia dihadapkan pada dua pilihan untuk melakukan pergantian: Guler atau Vinicius. Ia menambahkan bahwa Guler menjalankan jenis pekerjaan yang mirip dengan apa yang dilakukan Bernardo Silva, dan bahwa tim dengan mudah merebut kembali bola.

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Penjelasan ini memperlihatkan cara berpikir Mourinho, tetapi tidak mengakhiri perdebatan soal keputusan tersebut. Justru penjelasan itu membuatnya semakin penting.

Masalah yang digambarkan sang pelatih pada dasarnya adalah masalah menciptakan ruang dan menembus blok pertahanan yang rapat, bukan sekadar kurangnya jumlah pemain di dalam kotak penalti.

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Di sinilah nilai Guler terlihat. Ketika lawan bertahan sedalam itu, solusinya tidak selalu menambah satu penyerang lagi lalu menunggu umpan silang atau bola kedua. Tim membutuhkan pemain yang mampu mengalirkan bola di antara lini, mengubah arah permainan, dan memaksa para bek keluar dari posisinya. Kehadiran penyerang tambahan memang bisa menambah jumlah pemain di dalam kotak penalti, tetapi tidak menjamin bola akan sampai kepada mereka.

Mengapa Guler tidak menjadi pemain terakhir yang ditarik keluar?

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Mourinho sebenarnya bisa mempertimbangkan untuk tetap mempertahankan Guler sambil menambah kekuatan serangan, alih-alih mengorbankan senjata terpentingnya dalam mengatur permainan.

Bahkan, keberadaan pemain asal Turki itu di lapangan bisa memberi Real Madrid variasi solusi yang lebih beragam, terutama karena ada pemain-pemain yang membutuhkan sosok pemasok bola di area yang tepat.

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Di sini, nilai para bintang harus dipisahkan dari fungsi mereka. Mbappe adalah senjata pencetak gol paling menonjol, Bellingham memiliki kemampuan untuk maju dan menjangkau kotak penalti, sementara Vinicius mampu membuat perbedaan lewat dribel dan kecepatannya.

Namun, Guler-lah yang memberi senjata-senjata tersebut sebagian besar nilai kolektifnya, karena ia menghubungkan mereka dan mengubah pergerakan mereka menjadi peluang yang bisa dieksekusi.

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Bahkan, gagasan memindahkan Vinicius ke sisi kanan, dengan kemungkinan mempertahankan Guler di sisi tersebut, juga layak diperdebatkan.

Kehadiran Guler di kanan memberi tim seorang pemain yang mampu mengatur permainan dengan kaki kirinya, sementara Vinicius tetap berada di area favoritnya di sisi kiri, tempat ia bisa berlari, menggiring bola, dan menusuk ke tengah.

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Pertanyaan penting

Penting untuk tidak membebankan tanggung jawab kekalahan Real Madrid hanya pada pergantian Guler. Tim sudah tertinggal satu gol sejak menit ke-22, lalu kebobolan gol kedua pada menit ke-61, tepat setelah sang pemain keluar, sebelum Mbappe memperkecil ketertinggalan pada menit ke-69. Real Madrid juga dirugikan oleh kesalahan di lini belakang, membuang sejumlah peluang, lalu kehilangan Bellingham akibat kartu merah di menit-menit akhir.

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Namun, detail-detail tersebut tidak menghapus pertanyaan mendasar: apakah masuk akal melepas pemain yang paling banyak menciptakan peluang di tim saat tim masih mencari jalan untuk bangkit?

Mourinho mungkin ingin menambah jumlah pemain di dalam kotak penalti, tetapi sepak bola tidak selalu menghadiahi tim yang menempatkan penyerang terbanyak di depan gawang. Sepak bola menghadiahi tim yang mampu mengirimkan bola kepada mereka.

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Inilah alasan yang menjadikan Guler sosok tak tergantikan di Real Madrid saat ini. Ia menjalankan peran yang tidak bisa dijalankan dengan cara yang sama oleh nama-nama mentereng di lini serang Real Madrid.

Jika Real Madrid ingin memulihkan kemampuannya dalam menciptakan peluang, Guler semestinya tidak menjadi nama pertama yang terpikir oleh Mourinho untuk dikorbankan.

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Bahkan, mungkin justru sebaliknya: dalam laga ketika lawan menutup ruang, pemain asal Turki itu menjadi salah satu pemain terakhir yang layak dipertimbangkan untuk ditarik keluar. Mbappe mungkin menuntaskan serangan, Vinicius mungkin membukanya lewat dribel, dan Bellingham mungkin hadir di ujungnya, tetapi Guler-lah yang mampu memulainya dengan umpan yang dibutuhkan semua orang.