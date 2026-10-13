Real Madrid melanjutkan persiapannya di Valdebebas sebelum terbang ke Roma untuk menjalani laga kedua di Liga Champions, di mana pelatih Jose Mourinho kembali mendapatkan jasa Dean Huijsen, sementara ia masih menunggu kembalinya Eder Militao dan Ferland Mendy ke lapangan.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Real Madrid menjalani sesi latihan dengan 22 pemain yang tersedia di lapangan, kecuali dua kiper Thibaut Courtois dan Andriy Lunin.

Sesi latihan tersebut juga menandai kembalinya Eder Militao dan Ferland Mendy ke dalam atmosfer latihan bersama tim, namun keduanya diperkirakan tidak akan tampil dalam laga Eropa mendatang.

Mourinho kembali ke kebiasaan lamanya, yakni berlatih di Madrid dan hanya menggelar konferensi pers wajib di stadion tim lawan yang akan dihadapi Real Madrid di Liga Champions. Karena itu, sang pelatih tidak memanggil satu pun pemain dari tim muda selama sesi latihan.

Pertandingan berikutnya ROM Champions League 15.00 RMA

Skuad Real Madrid menandai kembalinya Huijsen dibandingkan laga terakhir, setelah ia absen pada pertandingan melawan Villarreal akibat skorsing menyusul kartu merah yang diterimanya dalam laga derbi.

Mourinho kini harus menentukan duet bek tengah yang akan diandalkannya saat menghadapi Roma, dengan adanya Antonio Rudiger, Huijsen, dan Ibrahima Konate sebagai pilihan yang tersedia.

Huijsen, mantan pemain Bournemouth, mendapat kepercayaan besar dari pelatih asal Portugal itu, meski Real Madrid masih terus menderita akibat minimnya opsi di lini belakang, terutama di posisi bek tengah.

Dalam daftar pemain yang cedera, kini hanya tersisa Eder Militao dan Raul Asencio.



