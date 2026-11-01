Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menangani Real Madrid, membela keputusan-keputusan wasit yang mewarnai laga timnya melawan Racing Santander, dengan menegaskan bahwa wasit Munuera Montero menampilkan performa yang baik dari sisi teknis, meski ada kontroversi yang dipicu oleh penalti yang diberikan untuk Kylian Mbappe, serta berbagai protes yang mengiringi sejumlah keputusan dalam pertandingan.

Mourinho mengatakan, dalam konferensi pers usai kemenangan Real Madrid atas Racing dengan skor 3-0 di Stadion "El Sardinero", bahwa wasit menangani situasi-situasi perwasitan dengan baik, seraya menyebutkan bahwa penalti yang dituntut oleh tuan rumah akibat handball terhadap Aurelien Tchouameni tidaklah sah.

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Mereka memprotes segalanya. Saya benar-benar mengagumi stadion ini, ia istimewa. Orang-orang datang bukan ke bioskop untuk sekadar menonton pertunjukan, tetapi di sini para suporter ikut bermain. Namun ada banyak orang yang tidak mengetahui aturannya, dan hal itu sebagian disebabkan oleh perubahan aturan yang terus-menerus."

Ia melanjutkan: "Itu bukan penalti terhadap Tchouameni. Dari jarak 60 meter saya tidak bisa melihatnya, tetapi ketika saya melihatnya, saya yakin bahwa wasit VAR tidak lengah. Itu bukan penalti. Wasit sangat cakap dari sisi teknis."

Mengenai pertandingan, Mourinho menjelaskan bahwa hasilnya bisa saja menjadi 4-0, tetapi laga tersebut berpotensi menjadi rumit di beberapa fasenya, dengan mengatakan: "Ini kemenangan yang bagus di pekan yang penting," sebelum memuji perkembangan yang dicapai timnya, serta komitmen yang ditunjukkan para pemain baik di level fisik maupun taktik.

Pelatih itu berbicara tentang Bellingham dan Diomande, dengan menegaskan bahwa tim ini memiliki pemain-pemain dengan kemampuan fisik dan taktik yang istimewa, dan bahwa ia menyaksikan sebuah kelompok yang sangat berkomitmen, seraya menambahkan bahwa Real Madrid berkembang secara bertahap, tetapi masih butuh mencetak lebih banyak gol, terutama melawan tim-tim yang mengandalkan kerapatan pertahanan.

Trent dan laga Athena

Mourinho menyinggung tingginya kepercayaan diri di dalam tim seiring kemenangan yang beruntun, dengan menilai bahwa sisi emosional memainkan peran penting dalam sepak bola, dan bahwa hasil-hasil positif membuat segalanya tampak lebih mudah, seraya mencontohkan Trent, yang tampil hebat meski absen dari beberapa pertandingan.

Mengenai isyarat tangannya selama pertandingan setelah Real Madrid unggul tiga gol, Mourinho menjelaskan bahwa ia berusaha melindungi timnya dari kejutan apa pun, dengan mengatakan: "Bisakah Anda bayangkan jika salah satu orang yang sombong memanfaatkan kesalahan kami dan melepaskan tendangan bebas cepat? Saya berusaha membantu tim dengan segala cara yang memungkinkan."

Pelatih asal Portugal itu juga mengungkap bahwa fokusnya mulai beralih ke laga melawan Athena berikutnya, seraya menjelaskan bahwa perubahan-perubahan yang ia lakukan tidak ditentukan sebelumnya, dan bahwa ia sedang memikirkan untuk mengistirahatkan sejumlah pemain yang tidak akan tampil sebagai starter di laga berikutnya, dengan kemungkinan melakukan 4 atau 5 pergantian, seraya menyebutkan bahwa sepak bola Spanyol berharap melihat tim-timnya meraih kemenangan.