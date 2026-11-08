Mourinho meminta bantuan Ancelotti untuk menyelamatkan bintang Real Madrid

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, kembali mengangkat isu Endrick, saat ia berbicara mengenai penyerang asal Brasil tersebut usai kemenangan atas Valencia dengan skor 3-0 di Stadion Mestalla.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Mourinho menyampaikan pesan yang jelas kepada Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brasil, terkait Endrick.

Pelatih asal Portugal itu menginginkan pemainnya mendapatkan menit bermain selama periode jeda internasional mendatang, dan ia tidak akan keberatan jika hal itu terwujud jauh dari Stadion Santiago Bernabeu.

Mourinho berkata, "Pendapat saya jelas, saya ingin Endrick bermain. Jika Ancelotti memainkannya selama periode jeda internasional mendatang, saya akan senang."

Pernyataan ini menarik perhatian mengingat terbatasnya peran yang dimainkan Endrick bersama Los Blancos. Tampaknya sang pelatih siap memberikan kesempatan bermain kepada pemain mudanya melalui Ancelotti, kesempatan yang hingga kini belum bisa ia dapatkan di Madrid.

Angka-angka menggambarkan situasi pemain asal Brasil itu secara utuh. Endrick telah menjalani 141 menit resmi selama musim ini, terbagi antara Liga Spanyol (85 menit) dan Liga Champions Eropa (56 menit).

Pemain tersebut tampil dalam 7 pertandingan, mencetak satu gol dan satu assist, tetapi hanya memulai satu pertandingan sebagai starter. Ini merupakan kehadiran yang terbatas bagi seorang pemain yang kembali ke Real Madrid setelah memulihkan kepercayaan dirinya dan perannya yang menonjol selama pengalamannya di Prancis.

Endrick mengakhiri paruh kedua musim lalu dengan baik bersama Olympique Lyon. Pemain asal Brasil itu memanfaatkan masa peminjamannya untuk memulihkan kepercayaan dirinya, mencetak 8 gol dan memberikan 8 assist dalam 21 pertandingan, angka-angka yang memperkuat ekspektasi mengenai kembalinya ia ke Real Madrid.

Tampaknya pemain asal Brasil itu akan kembali ke tim Los Blancos dengan membawa modal yang cukup untuk menuntut tempat dalam rencana Mourinho, tetapi persaingan berujung pada rumitnya peluangnya.

Kedatangan Carlos Especi dan rekrutmen Yan Diomande semakin mempersempit peluang Endrick untuk mendapatkan peran yang lebih besar.

Pelatih asal Portugal itu memiliki berbagai pilihan di lini depan, sementara Endrick belum mampu mengamankan tempat tetap dalam proses rotasi antarpemain. Ini merupakan situasi yang kontras dengan penampilan yang ia tunjukkan selama pengalamannya di Prancis.

Faktanya, kelanjutan pemain tersebut di Stadion Santiago Bernabeu memang sudah menjadi tanda tanya pada fase akhir bursa transfer musim panas.

Roma sempat sangat dekat untuk mendapatkan jasanya dengan status pinjaman, tetapi Mourinho turun tangan untuk menghentikan kepergiannya, dan memutuskan untuk mempertahankannya dalam skuad tim.

Sang pelatih membela kemampuan pemain itu secara terbuka, dengan menegaskan bahwa klub-klub yang berminat mendatangkannya harus bersaing dengannya untuk mendapatkan tanda tangannya.

Meski demikian, ketiadaan menit bermain kembali membuka diskusi mengenai masa depan pemain tersebut. Media tidak menutup kemungkinan kepergian Endrick dengan status pinjaman pada Januari, jika situasinya tidak berubah dalam beberapa pekan mendatang.

Roma masih memantau situasi Endrick dari dekat, sementara klub-klub lain juga dikaitkan dengan masa depannya.