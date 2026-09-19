José Mourinho, pelatih Real Madrid, kembali membahas soal perwasitan menjelang laga menghadapi Atletico Madrid, meski ia menegaskan tidak suka mendiskusikan wasit sebelum pertandingan, dalam konferensi pers yang digelar di Valdebebas, sehari sebelum derbi Madrid yang dinanti-nantikan di Stadion Wanda Metropolitano.

Pernyataan Mourinho itu muncul setelah ia diingatkan pada komentar-komentarnya sebelumnya, ketika ia menyatakan keheranannya karena tidak ditanyai soal penalti yang diberikan untuk Barcelona dan Atletico Madrid pada pekan lalu.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Bagaimana dengan penalti-penalti yang diberikan pekan lalu? Sekarang sudah terlambat. Satu pekan pertandingan telah berlalu, dan kita bisa membahas alasan Elche mengakhiri laga dengan 11 pemain."

Mourinho kemudian beralih membahas wasit laga derbi, dengan berkata: "Agak aneh bahwa kami sudah mengetahui wasit pertandingan besok, sejak seminggu lalu," sebelum ia menegaskan kepercayaannya kepada wasit yang ditugaskan memimpin laga tersebut.

Ia menambahkan: "Saya lebih memilih mengatakan bahwa jika ia ditunjuk, itu karena ia memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk pertandingan yang begitu penting secara emosional. Saya tidak suka membahas wasit sebelum pertandingan. Saya sepenuhnya percaya kepadanya sebelum pertandingan, dan kita lihat apa yang akan terjadi setelahnya."