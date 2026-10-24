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Diterjemahkan oleh

Mourinho membalas bintang Barcelona: Nama wasit tidak penting bagiku, dan ada hal-hal yang membebani kami juga

J. Mourinho
F. Lopez
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Portugal
Spanyol

Pelatih Portugal: Camp Nou seperti stadion lainnya

José Mourinho, pelatih Real Madrid, melontarkan pernyataan menarik jelang El Clasico melawan Barcelona, di mana ia menyinggung peluang timnya dalam persaingan merebut gelar, serta kontroversi terkait wasit yang akan memimpin pertandingan.

Pernyataan Mourinho ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar hari Sabtu ini, sebelum laga yang dinanti melawan Barcelona di Stadion "Camp Nou", dalam rangkaian pekan kesepuluh La Liga Spanyol.

Mourinho yakin dengan kemampuan Real Madrid meraih gelar

Ketika ditanya apakah laga El Clasico merupakan ujian sesungguhnya untuk mengetahui kemampuan Real Madrid memenangi gelar musim ini, jawaban pelatih asal Portugal itu tegas, di mana ia berkata sebagaimana dilansir surat kabar "AS" Spanyol: "Tidak, Real Madrid bersama Mourinho meraih gelar".

Keberatan Mourinho bukan pada nama wasit

Pelatih Real Madrid itu menyinggung kabar yang beredar mengenai penunjukan José Luis Munuera Montero untuk memimpin El Clasico, di tengah laporan yang mengaitkannya dengan kontroversi pembayaran kepada putra José María Enríquez Negreira, mantan wakil ketua komite teknis wasit di Spanyol.

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25 Okt 2026

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Mourinho mengatakan bahwa ia terkejut dengan apa yang beredar mengenai identitas wasit tersebut, menegaskan bahwa keberatannya tidak terkait dengan nama wasit itu sendiri, dan menjelaskan: "Nama wasit tidak pernah mengganggu saya. Saya berangkat dari prinsip bahwa wasit itu bagus, tetapi yang mengganggu saya adalah pelanggaran aturan".

Ia menambahkan bahwa situasi yang penuh ketidakjelasan masih menyelimuti persoalan ini, menurut informasi yang ia terima, seraya menuturkan bahwa sejumlah nama berbeda telah mengemuka dalam beberapa pekan terakhir, namun ia belum menerima konfirmasi dari dalam klub mengenai penolakan penunjukan wasit tertentu.

Tanggapan singkat atas pernyataan Fermín

Ketika ditanya mengenai pernyataan Fermín López, pemain Barcelona, yang menyebutkan bahwa pembicaraan terus-menerus soal wasit sudah menjadi hal yang melelahkan, pelatih asal Portugal itu cukup menanggapi secara singkat dengan sindiran yang jelas, dengan berkata: "Apa yang bisa saya katakan? Ada hal-hal lain yang juga melelahkan kami, dan hal itu masih terus terjadi".

Apakah Camp Nou memberi El Clasico gairah tambahan?

Mengenai memainkan pertandingan di Stadion "Camp Nou" dan apakah hal itu memberinya dosis semangat tambahan, Mourinho meremehkan arti penting stadion tersebut, menegaskan bahwa hal itu tidak berbeda dengan bermain di stadion lain mana pun.

Ia berkata: "Ini seolah-olah kami bermain di stadion lain mana pun. Kita berbicara tentang tim yang memiliki kualitas besar, tetapi tidak lebih dari itu".

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
M
M
M
M
M
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
M
M
K
M
M
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
K
M
S
M
M
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
M
M
M
K
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6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
K
S
K
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M
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
S
K
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S
K
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
M
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M
S
S
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
S
K
S
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S
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
M
K
S
K
K
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
M
S
S
K
K
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
S
K
M
M
K
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
K
S
S
S
M
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
S
S
M
K
M
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
S
K
M
K
S
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
K
S
K
K
M
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
K
S
K
K
M
18
ElcheElcheELC
91441117-67
S
S
M
K
S
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
S
S
K
M
K
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
S
K
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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