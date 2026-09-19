Barcelona melanjutkan awal musim yang luar biasa di La Liga, setelah meraih kemenangan dalam enam laga pertamanya dan mencetak 28 gol, sehingga rata-rata golnya mencapai 4,6 gol per pertandingan, dalam awalan yang membuat rekor yang dicetak Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho pada musim 2011-2012 berada dalam ancaman.

Real Madrid saat itu mencetak 121 gol dalam 38 pertandingan pada musim tersebut, dengan rata-rata 3,18 gol per pertandingan, mencatatkan rekor dalam sejarah La Liga, di samping mengumpulkan 100 poin. Kala itu Cristiano Ronaldo bersinar dengan 46 gol, berbanding 22 gol milik Gonzalo Higuain, dan 21 gol milik Karim Benzema.

Adapun Barcelona, mereka mencetak 28 golnya dalam kemenangan atas Elche 5-0, Athletic Bilbao 2-0, Rayo Vallecano 5-2, Valencia 5-0, Levante 4-2, dan Racing 7-2, sehingga meraih hasil sempurna di awal perjalanan mereka.

Di level individu, Raphinha memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Barcelona di kompetisi ini dengan koleksi 9 gol, setelah mencetak trigol ke gawang Racing, sementara Lamine Yamal berada di belakangnya dengan 7 gol, setelah menjebol gawang lawan dalam 4 pertandingan beruntun.

Barcelona bersiap menghadapi Sevilla di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan sebelum jeda internasional, dalam ujian yang mengingatkan tim pada kenangan musim lalu, ketika mereka kalah dari lawannya dengan skor 4-1.

Dengan rata-rata gol seperti ini, tim asuhan Hansi Flick terus mengejar rekor Real Madrid di musim Mourinho, di saat Barcelona terus menuai kemenangan dan menyuguhkan rata-rata gol yang luar biasa di awal musim.