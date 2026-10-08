Mourinho memantau: Apakah bintang Real Madrid akan tampil melawan Villarreal?

Real Madrid menggelar latihan pada pagi hari ini, Kamis, dengan diikuti seluruh pemain internasionalnya, meski sebagian dari mereka baru akan bergabung dengan tim besok, yakni sehari sebelum laga Sabtu melawan Villarreal di Stadion Santiago Bernabeu pada pekan kedelapan Liga Spanyol.

Hal ini berlaku untuk Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, dan Marc Cucurella, yang berlatih secara terpisah dari tim, sebagaimana diberitakan surat kabar "Marca".

Namun, pertanyaan terpenting yang tersisa adalah soal keikutsertaan Fede Valverde, yang berlatih di dalam ruangan dan belum dicoret dari laga liga melawan Villarreal meski mengalami cedera terkilir tingkat ketiga pada pergelangan kaki saat Derby Madrid pada 20 September lalu.

Keikutsertaan Valverde menghadapi Villarreal tampak kecil kemungkinannya mengingat tingkat keparahan cederanya, terlebih karena ia belum berlatih bersama rekan-rekannya.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Meski demikian, semua indikasi menunjukkan bahwa jika ia belum siap untuk laga ini, pemain asal Uruguay tersebut akan siap untuk laga melawan Roma pada Rabu mendatang di Liga Champions Eropa.

Raul Asencio, Ferland Mendy, dan Rodrygo masih melanjutkan program pemulihan mereka, dan mereka dipastikan absen dari lapangan selama periode saat ini.

Di sisi lain, pelatih Real Madrid menyambut kembalinya Kylian Mbappe, yang mengalami cedera pada laga pertama bersama Prancis selama jeda internasional, tetapi ia akan tersedia untuk tampil di Liga Spanyol setelah menuntaskan sebagian besar masa rehabilitasinya di Paris atas persetujuan klub, begitu pula Ibrahima Konate, yang telah pulih dari cedera ligamen lateral yang dialaminya pada akhir September saat membela timnas Prancis.



