Nama Vinicius Junior kini tak lagi menjadi jaminan untuk selalu tampil dalam skuad utama Real Madrid, setelah perhitungan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, mulai berubah di tengah menurunnya performa sang bintang Brasil, serta kemunculan para pesaing yang mampu memanfaatkan peluang dan menunjukkan diri dengan kuat.

Sementara Vinicius Junior membutuhkan menit bermain yang reguler untuk mengembalikan level terbaiknya, ia justru berada di hadapan realitas baru yang bisa membuatnya terkurung di bangku cadangan bahkan setelah masa hukumannya berakhir, demikian menurut surat kabar Spanyol "AS".

Mourinho tidak akan terburu-buru mengembalikan Vinicius ke skuad utama dengan segala cara, hal yang dijelaskan secara gamblang oleh pelatih asal Portugal itu dalam konferensi pers menjelang laga melawan Valencia, yang dijadwalkan hari ini, Sabtu, dan menjadi pos terakhir dalam hukuman pemain Brasil tersebut, berlatar belakang insiden menarik rambut Saliba.

Diomande kini menjadi kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata, setelah ia menampilkan level yang mencolok di sayap kiri, serta membuktikan kemampuannya untuk menciptakan ancaman nyata, sehingga pilihan-pilihan terakhir Mourinho menunjukkan bahwa pemilik nomor punggung 7 itu tak lagi kebal dari duduk di bangku cadangan.

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Kemunculan Vinicius dalam daftar pemain cadangan kini menjadi pemandangan yang berulang, sebuah perkembangan yang mencerminkan menurunnya posisinya dalam perhitungan pelatih asal Portugal tersebut, dengan kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan baru setelah jeda internasional.

Beberapa pekan lalu, Mourinho telah menegaskan bahwa jaminan Vinicius tampil sebagai pemain inti berkaitan dengan apa yang ia tunjukkan di lapangan, bukan dengan status atau namanya, sebelum akhirnya menyampaikan pesan baru dalam konferensi pers terakhirnya.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Ketika Vinicius kembali ke kondisi normalnya dan menjadi tersedia, saya akan menangani persoalan ini."

Vinicius menghadapi persamaan yang sulit

Pada jam-jam menjelang perjalanan tim ke Valencia, Mourinho kembali berada di hadapan pertanyaan-pertanyaan terkait situasi pelik yang menyelimuti sang bintang Brasil, setelah ia dituntut untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pemain akan menit bermain demi mengembalikan performa terbaiknya, dengan tim yang tampaknya justru tampil lebih baik saat ia absen.

Pelatih asal Portugal itu menekankan bahwa kepentingan Real Madrid datang mendahului segala pertimbangan individu, dengan berkata: "Bagi saya, yang paling penting adalah tim. Saya tidak pernah ingin, atas kemauan saya sendiri, merugikan tim demi kepentingan seorang pemain."

Ia menambahkan: "Memang benar Vinicius tampil di dua pertandingan terakhir Liga Champions, tetapi ketika ia kembali ke kondisi normalnya dan siap, saya akan menangani situasi ini."

Dengan demikian, Vinicius mendapati dirinya terjebak dalam serangkaian situasi sulit. Meski ia memiliki dukungan internal yang kuat, termasuk dukungan dari pelatihnya, kecemerlangan Diomande, yang kini mewujudkan prinsip meritokrasi di dalam tim, bersamaan dengan menurunnya kontribusi sang pemain Brasil, membuat peluangnya untuk tetap menjadi pemain inti lebih tidak jelas dari sebelumnya.