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Jose Mourinho meningkatkan kewaspadaan di internal Real Madrid jelang laga kontra wakil Belanda, PSV Eindhoven, besok, Selasa, di Stadion Santiago Bernabeu dalam lanjutan Liga Champions. Ia memperingatkan para pemainnya agar tidak meremehkan lawan, meski ada perbedaan dari segi nama besar dan popularitas. Di saat yang sama, pelatih asal Portugal itu bersiap melakukan perubahan pada susunan pemain inti demi mengatur beban fisik dan memastikan kesiapan skuadnya menghadapi pekan yang padat pertandingan.

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Situs asal Spanyol, "Defensa Central", mengungkapkan bahwa Mourinho menyampaikan pesan yang jelas kepada para pemain Real Madrid. Ia menekankan pentingnya menghadapi PSV Eindhoven dengan keseriusan penuh dan tidak terkecoh oleh status tim Belanda tersebut jika dibandingkan dengan klub-klub seperti Inter Milan, Arsenal, dan Roma. Terlebih, sang lawan saat ini memuncaki liga domestik dan mampu mengacaukan hitungan El Real apabila tidak memasuki laga dengan konsentrasi yang dibutuhkan sejak menit-menit awal. Hal inilah yang mendorong sang pelatih mewanti-wanti kemungkinan adanya sikap lengah.

Peringatan Mourinho ini muncul setelah penampilan Real Madrid saat menghadapi Celta Vigo. Kala itu, tim kesulitan di babak pertama dan membiarkan lawan mengancam gawangnya, sebelum terhindar dari hasil buruk berkat gol penentu Carlos Espí lima menit sebelum laga berakhir. Real Madrid pun menang 2-1 dalam pertandingan yang memperlihatkan sejumlah masalah yang tidak ingin terulang oleh pelatih asal Portugal itu saat melawan PSV Eindhoven, apalagi laga-laga Liga Champions tidak memberikan banyak ruang untuk memperbaiki kesalahan.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Real Madrid, yang mengoleksi 12 poin, untuk melanjutkan hasil sempurna di fase liga kompetisi Eropa tersebut. Mereka berbagi rekor kemenangan penuh di fase ini dengan Paris Saint-Germain dan berambisi memastikan tiket langsung ke babak 16 besar lebih awal. Kemenangan atas PSV Eindhoven akan memberikan dorongan besar bagi posisi mereka di klasemen, sebelum laga yang dinantikan melawan Arsenal di Stadion Emirates pada 9 Desember, yang bisa sangat menentukan arah perjalanan tim di turnamen ini.

Dalam rangka mengatur beban fisik, Mourinho berencana melanjutkan kebijakan rotasi yang ia terapkan terhadap para pemain dengan menit bermain terbanyak. Sebelumnya, ia telah memarkir Aurélien Tchouaméni, Marc Cucurella, dan Fede Valverde di bangku cadangan saat menghadapi Celta Vigo. Ia diperkirakan kembali memberi kesempatan istirahat kepada beberapa pemain saat melawan PSV Eindhoven untuk menghindari kelelahan yang menumpuk, terutama di tengah padatnya jadwal dan banyaknya kompetisi yang dijalani, serta keinginannya menjaga kesiapan skuad pada fase musim berikutnya tanpa mengorbankan daya saing tim.

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Prediksi mengarah pada kembalinya Vinícius Júnior ke susunan pemain inti, bersama Valverde dan Tchouaméni, setelah nama terakhir absen saat melawan Celta Vigo akibat cedera otot adduktor. Sementara itu, sorotan tertuju pada kemungkinan diistirahatkannya Trent Alexander-Arnold dan Yan Diomande, serta mungkin juga Dean Huijsen dan Ibrahima Konaté, ditambah Eduardo Camavinga dan Bernardo Silva, seiring keinginan staf pelatih untuk membagi menit bermain secara seimbang. Di sisi lain, Raúl Asencio masih absen karena mengalami retak stres pada tulang kering yang membuatnya harus menjalani operasi, sedangkan Ferland Mendy tidak didaftarkan dalam skuad Eropa tim.

Pertandingan berikutnya RMA Champions League 15.00 PSV Tonton

Pendekatan ini bisa membuka peluang bagi lebih banyak pemain untuk tampil, terutama Endrick Felipe, Brahim Díaz, Thiago Pitarch, dan Carlos Espí, khususnya jika Real Madrid berhasil mendominasi dan memastikan kemenangan lebih awal.