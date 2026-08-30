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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Mourinho lakukan rotasi: Perubahan besar dalam susunan resmi Real Madrid saat menghadapi Malaga

Real Madrid vs Malaga
Real Madrid
Malaga
LaLiga
J. Mourinho
Spanyol
Portugal

Tugas Baru untuk Los Blancos di La Liga

José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Malaga, Minggu ini, di Liga Spanyol, di Stadion Santiago Bernabeu.

José Mourinho mengandalkan rotasi, dengan melakukan lima perubahan pada susunan pemain utama yang bermain di laga Rabu lalu melawan Real Sociedad.

 Perubahan yang paling mencolok adalah tampilnya Cucurella sebagai pemain utama untuk pertama kalinya bersama Real Madrid, selain itu Rüdiger dan Arnold turut bermain di lini pertahanan, sementara Konaté dan Dumfries mendapatkan istirahat, dan Bernardo Silva pun diistirahatkan, digantikan oleh Camavinga.

Di lini serang, Brahim Díaz menjadi tambahan yang kuat bagi trio tangguh Vinícius, Mbappé, dan Bellingham.

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Berikut susunan pemain utama Real Madrid:

Courtois, Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde, Brahim Díaz, Bellingham, Vinícius, dan Mbappé.



Adapun susunan pemain Malaga yang diumumkan pelatih Juan Funes, adalah sebagai berikut:

Alfonso Herrero, Puga, Recio, Galilea, Rafita, Larrubia, Dotor, Merino, Rafa Rodríguez, Joaquín Muñoz, dan Chupi.

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