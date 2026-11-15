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José Mourinho tampaknya tidak ingin melakukan perubahan pada skuad Real Madrid selama bursa transfer musim dingin, meski terdapat dua pemain yang tidak masuk dalam perhitungannya sejak awal musim, di saat sejumlah berkas masih terbuka, dan yang paling utama adalah masa depan Endrick Felipe, yang tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk tampil.

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Tim Kerajaan bersiap melanjutkan perjalanan mereka setelah periode jeda internasional kedua, di mana mereka akan menghadapi Celta Vigo pada 21 November, dengan rencana memainkan 8 pertandingan lainnya sebelum libur Natal. Tidak lama setelah itu, jendela transfer musim dingin akan dibuka pada Januari, sebuah periode yang biasanya tidak disukai Real Madrid untuk melakukan pergerakan.

Namun Ivan Martin, jurnalis surat kabar "OK Diario", mengungkap dua kemungkinan pengecualian, menjelaskan bahwa klub dan Mourinho tidak ingin mengubah komposisi tim selama musim berjalan, kecuali kemungkinan mengizinkan kepergian Raul Asencio dan Ferland Mendy, yang belum bermain di satu pertandingan pun musim ini.

Martin mengatakan, saat tampil di kanal Inaki Angulo melalui YouTube: "Mourinho tidak akan mengizinkan Endrick pergi, dia tidak akan membiarkannya pergi. Dua pemain satu-satunya yang mungkin diizinkan untuk pergi di bursa transfer musim dingin adalah Mendy dan Raul Asencio".

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Pernyataannya itu muncul dalam konteks pembahasan situasi Endrick, yang baru bermain selama 141 menit musim ini. Menurut yang dikutip situs Defensa Central dari jurnalis Spanyol tersebut, Asencio dan Mendy saat ini tidak masuk dalam rencana pelatih asal Portugal itu.

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Bek asal Prancis itu sebelumnya keluar dari daftar Real Madrid yang berpartisipasi di Liga Champions Eropa, dan digantikan oleh Sergio Martinez, talenta muda yang dikontrak klub dari Racing Santander pada akhir Agustus, meskipun gelandang tersebut belum tampil bersama tim utama.

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Asencio menjalani operasi pada akhir September, setelah mengalami patah tulang pada tulang kaki kanannya, dan masa absennya ketika itu diperkirakan antara dua hingga 4 bulan. Namun bek tersebut mungkin kembali lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan, setelah melakukan upaya besar selama program rehabilitasi. Sebaliknya, Mendy telah kembali berlatih bersama rekan-rekannya, usai pulih dari cedera serius pada tendon otot rektus femoris di kaki kanannya.

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Tanda Tanya Seputar Endrick

Meskipun Real Madrid tidak berencana melakukan pergerakan apa pun terhitung sejak 2 Januari, waktu pembukaan bursa transfer di Spanyol, situasi Endrick mungkin dapat mengubah perhitungan. Minimnya penampilannya barangkali akan mendorong penyerang asal Brasil itu untuk meminta kepergian, dan mungkin kali ini melalui transfer permanen, setelah ia bermain bersama Olympique Lyon dengan status pinjaman. Dalam kasus ini, Florentino Perez mungkin akan bergerak, meskipun Mourinho bersikukuh untuk tidak melakukan perubahan pada susunan pemainnya.

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Laporan tersebut menunjukkan bahwa kondisi tertentu dapat mendorong manajemen klub untuk meninjau kembali sikap mereka, dengan mempelajari kemungkinan mencari kesepakatan untuk memperkuat tim jika memang diperlukan. Namun kecenderungan yang berlaku saat ini di dalam Real Madrid condong untuk mempertahankan kelompok pemain yang ada, berangkat dari prinsip tidak mengubah apa yang sudah berjalan dengan baik.

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