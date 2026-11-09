Sebuah laporan media pada hari Senin ini menegaskan bahwa Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, secara tidak langsung menekan Carlo Ancelotti, pelatih kepala Brasil, terkait pemain Los Blancos.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa sementara peran Endrick menurun menjadi peran sampingan di Real Madrid di belakang Kylian Mbappe yang tak tergoyahkan di lini serang, pemain yang dipinjamkan ke Olympique Lyon selama enam bulan terakhir musim lalu itu tidak menemukan apa yang dicarinya bersama Los Blancos.

Meski demikian, Carlo Ancelotti mengandalkannya di timnas Brasil, dan telah memanggilnya untuk tampil bersama Selecao selama jeda internasional November ini.

Dalam konferensi pers usai kemenangan atas Valencia, Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, menanggapi dengan tegas situasi penyerang muda itu dengan mengatakan: "Sikap saya jelas, saya ingin Endrick bermain".

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Ia juga menyampaikan pesan yang jelas kepada pelatih Brasil dengan mengatakan: "Jika Ancelotti menurunkannya selama jeda internasional ini, saya akan sangat senang".