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Mourinho kirim "pesan tekanan" jelas kepada Ancelotti terkait bintang Real Madrid

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
LaLiga
Japan vs Brazil
Japan
Brazil
Friendlies
J. Mourinho
C. Ancelotti
Endrick
Spanyol
Jepang
Brasil
Portugal
Italia

Perannya banyak berkurang

Sebuah laporan media pada hari Senin ini menegaskan bahwa Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, secara tidak langsung menekan Carlo Ancelotti, pelatih kepala Brasil, terkait pemain Los Blancos.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa sementara peran Endrick menurun menjadi peran sampingan di Real Madrid di belakang Kylian Mbappe yang tak tergoyahkan di lini serang, pemain yang dipinjamkan ke Olympique Lyon selama enam bulan terakhir musim lalu itu tidak menemukan apa yang dicarinya bersama Los Blancos.

Meski demikian, Carlo Ancelotti mengandalkannya di timnas Brasil, dan telah memanggilnya untuk tampil bersama Selecao selama jeda internasional November ini.

Dalam konferensi pers usai kemenangan atas Valencia, Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, menanggapi dengan tegas situasi penyerang muda itu dengan mengatakan: "Sikap saya jelas, saya ingin Endrick bermain".

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JPN

JPN

Friendlies

14 Nov 2026

BRA

BRA

Ia juga menyampaikan pesan yang jelas kepada pelatih Brasil dengan mengatakan: "Jika Ancelotti menurunkannya selama jeda internasional ini, saya akan sangat senang".

 

 

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