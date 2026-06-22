Mourinho kepada pemain Real Madrid secara langsung: Aku tidak menginginkanmu!

Dani Ceballos kembali menjadi masalah bagi Real Madrid, seperti yang terjadi pada akhir-akhir musim terakhir, di mana kepergian gelandang asal Andalusia berusia 29 tahun, menjadi prioritas bagi klub Kerajaan yang sedang mencari pemain berpengalaman di bursa transfer untuk memperkuat lini tengahnya, setelah pelatih asal Portugal, José Mourinho, secara tegas memberitahunya bahwa ia tidak termasuk dalam rencananya untuk musim depan.

Menurut surat kabar Spanyol “Sport”, Ceballos, yang kontraknya dengan Real Madrid tinggal tersisa satu tahun, ingin mengetahui peran apa yang akan ia mainkan di bawah asuhan Mourinho, dan ia berbicara dengan pelatih asal Portugal tersebut yang menyampaikan pandangannya dengan jelas kepadanya. Ceballos pun menyadari bahwa ia tidak termasuk dalam rencana Mourinho, yang mendorongnya untuk meminta pemutusan kontrak yang tersisa dan pindah secara gratis.

Real Madrid menyetujui permintaan sang pemain, yang akan genap berusia 30 tahun pada Agustus mendatang, untuk membebaskan tempat dalam skuad dan menghemat gaji total sebesar 10 juta euro per tahun (tidak termasuk bonus), sebagai langkah yang bertujuan mempercepat kepergiannya serta membuka peluang untuk mendatangkan gelandang baru.

Namun, Ceballos, meskipun telah mencapai kesepakatan dengan klub, belum menandatangani perjanjian pemutusan kontraknya hingga saat ini, dan tidak akan melakukannya sampai ia menemukan tim baru yang menawarkan gaji setara atau lebih tinggi dari gajinya saat ini di Real Madrid. Hal ini menjadi hambatan besar bagi kepergiannya, karena ia berharap dapat menandatangani kontrak besar terakhir dengan pihak yang menawarkan gaji tertinggi.

Gajinya yang tinggi menjadi hambatan bagi klub-klub seperti Real Betis, yang tidak menyembunyikan keinginannya untuk mendatangkan kembali putra kesayangannya, meskipun mereka tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mempertahankan gajinya saat ini. Hal ini mengulangi skenario musim panas lalu ketika kesepakatan Real Madrid dengan Lyon dari Prancis gagal di menit-menit terakhir.

Saat ini, Ceballos sedang menikmati liburannya, sambil menunggu agennya menemukan tawaran yang memuaskan. Ia pun dihadapkan pada pilihan: menurunkan tuntutan finansialnya atau tidak kembali ke Real Madrid, mengingat penolakan tegas Mourinho terhadap kehadirannya di tim.

Selain krisis yang dihadapi Ceballos, kondisi fisiknya yang lemah juga menjadi masalah, yang tercermin dari cedera otot berulang yang mengurangi frekuensi penampilannya. Hal ini membuatnya menjadi pemain pinggiran yang hampir tidak pernah diturunkan oleh pelatih mana pun yang memimpin tim dalam beberapa musim terakhir.

Perlu dicatat bahwa Real Madrid membutuhkan Ceballos untuk memberi ruang bagi pemain baru dan membiayai gajinya, mengingat batasan Financial Fair Play di La Liga, sehingga kepergian gelandang asal Andalusia ini menjadi kebutuhan mendesak bagi klub raja tersebut sebelum berakhirnya jendela transfer musim panas saat ini.