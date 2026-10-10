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Mourinho Kembali Pukul Diaz dan Diomande, serta Tetapkan Nasib Valverde

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
J. Mourinho
B. Diaz
Y. Diomande
Spanyol
Portugal
Maroko
Côte d’Ivoire

Pengungkapan prediksi susunan pemain Real Madrid kontra Villarreal

Real Madrid bersiap menjalani laga penting melawan Villarreal, Sabtu malam ini, dalam ajang La Liga, pada pertandingan yang membuat Los Blancos berusaha mengembalikan keseimbangan mereka dan menghalau keraguan seputar penampilan mereka, sekaligus menghindari melebarnya jarak dengan Barcelona, yang menghadapi Getafe lebih awal hari ini di Stadion Camp Nou.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Jose Mourinho diperkirakan akan mengandalkan susunan pemain inti yang kompetitif, dipimpin Thibaut Courtois di bawah mistar gawang, dengan Marc Cucurella dan Denzel Dumfries di sektor sayap, bersama Antonio Rudiger dan Ibrahima Konate di jantung pertahanan.

Keikutsertaan Konate sempat diragukan akibat ia mengalami nyeri pada lutut, tetapi pada akhirnya ia bergabung ke dalam skuad tim, di tengah dugaan bahwa ia akan hadir dalam susunan pemain inti.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
S
K
K
M
S
12
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
MalagaMalagaMAL
8044413-94
S
K
K
S
S
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di lini tengah, Aurelien Tchouameni diperkirakan akan bermain di posisi biasanya, bersama Bernardo Silva, yang tidak banyak tampil bersama timnas Portugal selama jeda internasional, dan mungkin akan memberi tambahan bagi tim dalam hal sirkulasi bola dan permainan kolektif.

Pertandingan berikutnya
RMA

RMA

LaLiga

10 Okt 2026

VIL

VIL

Sementara di lini depan, Jude Bellingham diperkirakan akan mengemban tugas bermain di belakang penyerang, dengan Vinicius Junior di sisi kiri dan Kylian Mbappe di posisi ujung tombak, sedangkan Arda Guler kemungkinan akan menempati sisi kanan.

Berdasarkan susunan pemain yang diperkirakan, Federico Valverde akan duduk di bangku cadangan sebagai langkah antisipasi, sementara Yan Diomande tidak akan memulai pertandingan sebagai pemain inti, meski ia bergabung ke Real Madrid musim panas ini dari Leipzig dengan nilai 146 juta euro, selain itu pemain asal Maroko Brahim Diaz kemungkinan juga akan duduk di bangku cadangan.

Perkiraan susunan pemain Real Madrid melawan Villarreal

Penjaga gawang: Courtois.

Lini pertahanan: Cucurella, Konate, Rudiger, Dumfries.

Lini tengah: Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham.

Lini serang: Vinicius Junior, Arda Guler, Mbappe.

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