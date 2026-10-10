Real Madrid bersiap menjalani laga penting melawan Villarreal, Sabtu malam ini, dalam ajang La Liga, pada pertandingan yang membuat Los Blancos berusaha mengembalikan keseimbangan mereka dan menghalau keraguan seputar penampilan mereka, sekaligus menghindari melebarnya jarak dengan Barcelona, yang menghadapi Getafe lebih awal hari ini di Stadion Camp Nou.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Jose Mourinho diperkirakan akan mengandalkan susunan pemain inti yang kompetitif, dipimpin Thibaut Courtois di bawah mistar gawang, dengan Marc Cucurella dan Denzel Dumfries di sektor sayap, bersama Antonio Rudiger dan Ibrahima Konate di jantung pertahanan.

Keikutsertaan Konate sempat diragukan akibat ia mengalami nyeri pada lutut, tetapi pada akhirnya ia bergabung ke dalam skuad tim, di tengah dugaan bahwa ia akan hadir dalam susunan pemain inti.

Di lini tengah, Aurelien Tchouameni diperkirakan akan bermain di posisi biasanya, bersama Bernardo Silva, yang tidak banyak tampil bersama timnas Portugal selama jeda internasional, dan mungkin akan memberi tambahan bagi tim dalam hal sirkulasi bola dan permainan kolektif.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Sementara di lini depan, Jude Bellingham diperkirakan akan mengemban tugas bermain di belakang penyerang, dengan Vinicius Junior di sisi kiri dan Kylian Mbappe di posisi ujung tombak, sedangkan Arda Guler kemungkinan akan menempati sisi kanan.

Berdasarkan susunan pemain yang diperkirakan, Federico Valverde akan duduk di bangku cadangan sebagai langkah antisipasi, sementara Yan Diomande tidak akan memulai pertandingan sebagai pemain inti, meski ia bergabung ke Real Madrid musim panas ini dari Leipzig dengan nilai 146 juta euro, selain itu pemain asal Maroko Brahim Diaz kemungkinan juga akan duduk di bangku cadangan.

Perkiraan susunan pemain Real Madrid melawan Villarreal

Penjaga gawang: Courtois.

Lini pertahanan: Cucurella, Konate, Rudiger, Dumfries.

Lini tengah: Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham.

Lini serang: Vinicius Junior, Arda Guler, Mbappe.