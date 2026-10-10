Real Madrid bersiap menghadapi laga penting melawan Villarreal, Sabtu malam ini, dalam lanjutan kompetisi La Liga, pada pertandingan yang akan menjadi upaya Los Blancos untuk memulihkan keseimbangan dan menepis keraguan seputar performa mereka, sekaligus menghindari melebarnya jarak dengan Barcelona, yang menghadapi Getafe lebih awal hari ini di Stadion Camp Nou.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Jose Mourinho diperkirakan akan mengandalkan susunan pemain utama yang kompetitif, dengan Thibaut Courtois sebagai penjaga gawang, dan di depannya ada Marc Cucurella serta Denzel Dumfries di kedua sisi, bersama Antonio Rudiger dan Ibrahima Konate di jantung pertahanan.

Keikutsertaan Konate sempat diragukan karena ia mengalami nyeri lutut, tetapi pada akhirnya ia bergabung dalam daftar skuad, di tengah prediksi bahwa ia akan tampil dalam susunan pemain utama.





Di lini tengah, Aurelien Tchouameni diperkirakan akan bermain di posisi biasanya, bersama Bernardo Silva, yang tidak banyak bermain bersama timnas Portugal selama jeda internasional, dan ia dapat memberikan tambahan dalam hal sirkulasi bola dan permainan kolektif.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Adapun di lini depan, Jude Bellingham diperkirakan akan mengemban tugas bermain di belakang penyerang, dengan Vinicius Junior di sisi kiri dan Kylian Mbappe di posisi ujung tombak, sementara Arda Guler kemungkinan besar akan mengisi sisi kanan.

Berdasarkan susunan pemain yang diperkirakan, Federico Valverde akan duduk di bangku cadangan sebagai langkah antisipasi, sementara Yan Diomande tidak akan memulai pertandingan sebagai pemain utama, meskipun ia bergabung dengan Real Madrid musim panas ini dari Leipzig dengan nilai 146 juta euro, dan pemain Maroko Brahim Diaz juga kemungkinan besar akan duduk di bangku cadangan.

Perkiraan susunan pemain Real Madrid melawan Villarreal

Penjaga gawang: Courtois.

Lini pertahanan: Cucurella, Konate, Rudiger, Dumfries.

Lini tengah: Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham.

Lini serang: Vinicius Junior, Arda Guler, Mbappe.