Pertemuan antara pelatih asal Argentina, Diego Simeone, dengan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, kembali terulang saat Atletico Madrid menghadapi Real Madrid dalam derby baru di Stadion Wanda Metropolitano, setelah pertemuan resmi terakhir antara kedua pelatih terjadi pada 30 April 2014, dalam laga leg kedua semifinal Liga Champions Eropa.

Pertandingan tersebut mempertemukan Chelsea dan Atletico Madrid di Stadion Stamford Bridge, setelah leg pertama berakhir imbang tanpa gol di Stadion Vicente Calderon.

Laga leg kedua itu menjadi penentu, karena bagaikan "final" untuk mencapai final sesungguhnya dari ajang tersebut.

Fernando Torres mencetak satu-satunya gol Chelsea, sebelum Adrian Lopez, Diego Costa, dan Arda Turan memimpin kebangkitan Atletico Madrid, yang menyelesaikan pertandingan dengan skor 3-1 dan lolos ke final.

Itu merupakan pertemuan keenam antara Simeone dan Mourinho, sementara pelatih asal Argentina tersebut tengah bersiap menjalani final pertamanya di Liga Champions Eropa.

Sebelum itu, tepatnya pada 17 Mei 2013, derby Copa del Rey mempertemukan kedua tim, dalam babak terakhir masa jabatan pertama Mourinho bersama Real Madrid, dan awal yang menentukan bagi kebangkitan Atletico Madrid bersama Simeone.

Pada musim berikutnya, Atletico meraih gelar juara Liga Spanyol dengan mengungguli Real Madrid dan Barcelona.

Real Madrid unggul lebih dulu di final Copa del Rey melalui gol Cristiano Ronaldo, sebelum Atletico Madrid menyamakan kedudukan lewat Diego Costa dari umpan Radamel Falcao.

Pada babak tambahan, Joao Miranda memastikan gelar tersebut melalui sundulan dari umpan Koke, sementara Atletico sepanjang pertandingan harus berjuang menghadapi peluang-peluang tim ibu kota dan tiang gawang.

Thibaut Courtois menjaga gawang Atletico Madrid pada final tersebut, sebelum saat ini menjaga gawang Real Madrid.

Mourinho tidak pernah menang atas Simeone dalam 3 pertemuan terakhir di antara keduanya, setelah menang dalam 3 pertemuan pertama, yang semuanya terjadi dalam laga antara Real Madrid dan Atletico Madrid; ia menang 4-1 pada 11 April 2012 di Stadion Calderon, 2-0 pada 1 Desember 2012 di Stadion Santiago Bernabeu, dan 2-1 pada 27 April 2013 di Stadion Manzanares.

Simeone tetap menjadi pelatih Atletico Madrid sepanjang periode ini, sementara Mourinho menangani Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahce, dan Benfica, sebelum kembali musim panas lalu, tanpa pernah menghadapi Atletico, Simeone, atau Stadion Wanda Metropolitano selama periode tersebut.

Selama masa jabatannya sebagai pelatih Real Madrid, Mourinho hanya meraih satu kemenangan atas Simeone dalam 9 pertandingan, yaitu pada final Copa del Rey, sementara sisa pertemuan lainnya berakhir untuk keuntungan pelatih asal Argentina tersebut.