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Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menukangi Real Madrid, mengambil keputusan mengejutkan dengan mencoret penyerang asal Brasil, Vinicius Junior, dari susunan pemain inti untuk laga melawan Celta Vigo di Stadion Santiago Bernabeu. Ia lebih memilih memercayakan posisi sayap kiri kepada pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, sebagai bagian dari opsi taktisnya di pertandingan tersebut.

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Mourinho memutuskan untuk menurunkan Eduardo Camavinga, Alvaro Carreras, Yan Diomande, dan Jude Bellingham sejak menit awal, sementara Vinicius Junior disimpan di bangku cadangan. Langkah mencolok ini kembali memunculkan pertanyaan soal susunan opsi lini serang di tubuh El Real, terlebih setelah sang bintang Brasil kembali dari skorsing.

Keputusan pelatih asal Portugal itu diambil setelah ia kembali bisa memainkan Vinicius, menyusul berakhirnya hukuman larangan bermain selama empat pertandingan. Selama periode tersebut, Diomande mendapat kesempatan bermain lebih banyak. Ia tampil apik dan meninggalkan kesan kuat berkat performanya yang berpengaruh serta kemampuannya membuat perbedaan, sehingga peluangnya untuk bersaing merebut tempat utama pun semakin besar.

Namun, performa gemilang Diomande bukan satu-satunya alasan di balik keputusan Mourinho. Sejumlah indikasi menunjukkan bahwa absennya Vinicius dari susunan pemain inti juga bisa berkaitan dengan situasi kepulangannya baru-baru ini. Pemain asal Brasil itu tiba dari Singapura hanya beberapa hari sebelum laga, setelah menempuh perjalanan panjang yang mungkin memengaruhi kebugaran fisiknya serta kemampuannya untuk tampil maksimal sejak awal pertandingan.

Mourinho tampaknya memilih bersikap hati-hati terkait kondisi winger Brasil tersebut, mengingat ia memiliki alternatif yang mampu memberikan daya gedor tambahan. Apalagi, Diomande mampu memanfaatkan absennya Vinicius dengan baik dan membuktikan bahwa ia sanggup memaksimalkan kesempatan yang diberikan. Hal ini memberi staf pelatih opsi tambahan di lini depan, alih-alih langsung mengembalikan pemain bernomor punggung 7 itu ke susunan pemain inti.

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Susunan pemain yang dipilih Mourinho untuk menghadapi Celta Vigo menempatkan Thibaut Courtois di bawah mistar gawang. Di depannya, Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Ibrahima Konate, dan Alvaro Carreras mengisi lini pertahanan, sementara Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, dan Jude Bellingham bertugas di lini tengah, ditambah Arda Guler yang berperan di sektor serang dan mengatur permainan.

Di lini depan, pelatih asal Portugal itu mengandalkan Yan Diomande di sayap kiri dan Kylian Mbappe sebagai ujung tombak, sementara Vinicius Junior tetap berada di bangku cadangan.