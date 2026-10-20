Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, menegaskan bahwa tidak ada satu pun pemain tim yang memiliki status yang membuatnya kebal dari pergantian, sembari menekankan bahwa penampilan di atas lapangan adalah tolok ukur utama.

Mourinho berkata, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Leipzig di Liga Champions Eropa: "Mereka tim besar. Kami memenangi tiga pertandingan dalam waktu singkat, dan meraih kemenangan di pertandingan terakhir setelah tampil luar biasa. Itu adalah pertandingan yang sangat lengkap, dan kami harus terus bekerja."

Terkait kemungkinan para pemain meminta wasit untuk meninjau beberapa situasi, ia berkata: "Besok kami memiliki wasit yang tidak main-main. Ia wasit dengan level yang sangat tinggi, dan saya sangat senang ada wasit sekualitas ini dalam pertandingan penting."

Mengenai anggapan bahwa Real Madrid adalah salah satu kandidat terkuat untuk memenangi Liga Champions Eropa, ia menjelaskan: "Masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Sasaran kami saat ini adalah lolos, dan setelah itu datang sasaran berikutnya, yaitu menghindari babak play-off. Saya punya firasat bahwa untuk mewujudkan itu diperlukan pengumpulan banyak poin. Kami harus terlebih dahulu mencapai 11 atau 12 poin yang menjamin kelolosan kami, kemudian meraih poin-poin yang memungkinkan kami masuk ke delapan posisi teratas."

Pertandingan berikutnya RMA Champions League 15.00 RBL

Tentang seberapa terkejutnya ia dengan profesionalisme sebagian pemainnya, ia berkata: "Saya bertahan di sini malam ini. Keberadaanmu di sini selama berjam-jam tidak selalu berarti kamu bekerja. Saya senang hal ini dikatakan dalam konotasi positif, tetapi itu juga benar. Jude punya budaya tersendiri dalam pemulihan dan perhatian terhadap detail-detail terkecil, dan Diomande selalu datang di sore hari ditemani ahli fisioterapi. Yang terpenting adalah adanya sistem kerja yang menyeluruh, karena tidak ada seorang pun yang tinggal di sini tanpa salah satu asisten saya turut hadir."

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Mengenai kemungkinan Vinicius kehilangan tempatnya di susunan utama, ia menegaskan: "Tidak ada pemain yang tidak boleh diganggu gugat. Saya tidak suka konsep tentang adanya pemain yang tidak bisa dicoret, sebab yang membuat seorang pemain kebal dari pergantian adalah penampilan yang ia tunjukkan di atas lapangan."

Tentang apakah ia telah membawa tim ke level yang ia dambakan, ia menjawab: "Masih banyak yang harus kami lalui. Kami berada di sini sejak tiga atau empat bulan, dan mustahil kami sudah benar-benar mencapai level yang kami inginkan. Kami harus terus membaik, baik di level individu maupun kolektif. Saya memahami bahwa ambisi klub sangat tinggi, sebab saya telah menghabiskan tiga tahun di sini dan sangat mengenal sifat ambisi ini. Saya tahu ada banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Saya pelatih yang keras kepala; ketika saya menganut suatu gagasan, ia terus hadir dalam benak saya. Itu berarti saya selalu terbuka untuk menganalisis dan meninjau berbagai hal. Kami harus terus bekerja."

Mengenai posisi yang paling cocok untuk Arda Guler dan Valverde, ia berkata: "Tempat mereka adalah lapangan. Keduanya pemain yang berbeda, tetapi sama-sama memiliki kemampuan beradaptasi dengan posisi yang berbeda-beda. Setiap pertandingan dan setiap tim memiliki kondisinya masing-masing. Di pertandingan lalu kami bermain dengan lini tengah yang berbeda. Saya berusaha memilih susunan terbaik yang mungkin untuk tim. Ada waktu yang cocok untuk setiap pilihan, dan saya berusaha melakukan berbagai hal dengan cara yang benar. Terkadang saya benar, dan di lain waktu tidak."

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Terkait kemungkinan memainkan Mbappe dan Endrick bersama-sama, ia menjelaskan: "Hal itu sulit. Mungkin saja mereka bermain bersama dengan formasi 4-4-2, tetapi mengingat kami memiliki pemain sayap dengan karakteristik seperti ini, skema taktik akan berubah menjadi 4-2-4. Ada pula persoalan waktu yang tepat untuk menurunkan mereka, seperti yang terjadi di Roma."

Mengenai pendapatnya tentang anggapan bahwa wasit Spanyol adalah yang terbaik di dunia, ia berkata: "Bagi saya, para pemain tim saya adalah yang terbaik di dunia. Adapun bagi Fran Soto, wasit-wasitnya adalah yang terbaik di dunia."

Tentang hal yang paling mudah dan paling sulit saat ia mengemban tanggung jawab, ia berkata: "Saya tidak bisa berbicara tentang kejutan atau mengatakan bahwa saya mengira segalanya akan lebih baik atau lebih buruk. Saya mengira akan menemukan apa yang memang telah saya temukan. Saya tidak datang dengan pikiran bahwa saya akan bertahan di sini 100 hari atau tiga tahun, melainkan berusaha memberikan yang terbaik yang saya miliki setiap hari."

Terkait peran yang akan dijalankan Diomande dalam pertandingan besok, ia berkata: "Vinicius akan bermain besok di posisi sayap kiri. Adapun Yan, ia tidak tahu apakah akan tampil besok atau tidak, jadi Anda bisa membayangkan situasinya."



