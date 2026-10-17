Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, membela bintang Brasilnya Vinicius Junior setelah sang pemain dijatuhi sanksi larangan bermain empat laga di LaLiga. Mourinho menegaskan bahwa Vinicius memiliki kekuatan luar biasa dalam menghadapi tekanan, sekaligus mengungkapkan keyakinannya bahwa dirinya sendiri mungkin akan memilih meninggalkan klub bila berada dalam situasi yang sama.

Pernyataan Mourinho itu disampaikan dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Sevilla, yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, di LaLiga. Komentar tersebut muncul setelah Vinicius menerima kartu merah saat menghadapi Villarreal dan konsekuensi sanksi larangan bermain yang menyertainya, bersamaan dengan kritik yang diterima sang pemain setelah penampilannya melawan Roma di Liga Champions, ketika pelatih memutuskan menariknya keluar pada menit ke-59 dan memasukkan Endrick sebagai penggantinya.

Penggantian tersebut sempat membuat Vinicius tidak senang pada saat itu, sebelum ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak marah kepada pelatihnya, melainkan kepada dirinya sendiri karena tidak mampu menampilkan level yang ia harapkan dari dirinya.

Mourinho ungkap penyebab kesulitan Vinicius saat melawan Roma

Ketika ditanya mengenai Vinicius, Mourinho membuka pernyataannya dengan mengomentari perhatian publik terhadap detail pergerakan tim, sebelum kemudian membela pemainnya dan menimpakan sebagian besar tanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi winger Brasil itu sepanjang pertandingan kepada Gian Piero Gasperini, pelatih Roma.

Mourinho mengatakan, seperti dilansir surat kabar Spanyol "AS": "Saya penasaran apakah orang-orang tertarik mengetahui kapan kami tiba di Valdebebas, dan juga kapan kami pergi. Ini lucu."

Ia menambahkan: "Vinicius menjalani pertandingan yang sangat sulit, dan bagi saya, pihak yang paling bertanggung jawab atas sulitnya pertandingan yang ia jalani adalah Gasperini, karena ia terus-menerus menyerang dari sisi tersebut. Sangat sulit bagi saya, sebagai pelatih, untuk melakukan perubahan."

Pelatih asal Portugal itu menjelaskan bahwa yang membuatnya terganggu bukan sekadar penampilan timnya, melainkan waktu terjadinya gol kedua Roma, yang datang ketika pertandingan sedang berimbang dan Real Madrid tidak menghadapi masalah berarti.

Ia melanjutkan: "Di babak kedua, Roma mengubah gaya mainnya, dan yang mengganggu saya adalah sifat gol kedua itu, karena gol tersebut datang ketika pertandingan sedang berimbang dan kami tidak punya masalah apa pun. Seharusnya ia tidak melakukan apa yang ia lakukan, tetapi semuanya sudah berakhir dan tidak ada masalah. Saya melakukan 5 pergantian, bukan hanya satu pergantian saja. Pergantian pemain adalah bagian dari sepak bola."

Apakah Vinicius akan tampil sebagai starter pada laga Rabu?

Meski mengkritik penampilan sang pemain, Mourinho menegaskan bahwa Vinicius perlu bekerja lebih keras, namun pada saat yang sama ia memberi isyarat mengenai kemungkinan kembalinya Vinicius ke susunan pemain inti pada laga berikutnya melawan Leipzig di Liga Champions hari Rabu.

Ia mengatakan: "Vinicius harus bekerja lebih keras, dan tanpa menjanjikan apa pun, karena saya tidak suka memberi janji, saya yakin ia akan menjadi starter pada pertandingan Rabu."

Mengomentari sanksi larangan bermain empat laga, Mourinho menyatakan kelegaannya atas jumlah pertandingan yang ditetapkan dalam hukuman tersebut, sambil mengisyaratkan bahwa ia sebelumnya memperkirakan sanksi yang lebih berat.

Ia berkata: "Saya senang dengan sanksi ini, karena mereka tadinya akan menghukumnya dengan lebih banyak pertandingan. Saya tadinya berpikir bahwa beberapa hal yang diatur di balik layar akan membuatnya mendapat tambahan satu atau dua pertandingan."

Mourinho: Kalau saya di posisi Vinicius, saya akan pergi dari Real Madrid

Saat berbicara tentang cara menangani kepribadian Vinicius, Mourinho tak menyembunyikan kekagumannya pada sisi kemanusiaan sang pemain, menegaskan bahwa hubungannya dengan Vinicius berjalan baik dan bahwa keduanya menyisihkan waktu untuk berbicara empat mata setiap hari.

Pelatih Portugal itu mengatakan: "Dia anak muda yang hebat, dan sangat mudah membangun hubungan baik dengannya. Saya menghabiskan beberapa menit bersamanya secara empat mata setiap hari, dan saya sangat menghargainya, karena ia selalu berhasil melanjutkan hidupnya dan bertahan dengan senyuman."

Mourinho menambahkan pernyataan yang mencolok mengenai tekanan yang dihadapi sang pemain, dengan mengatakan: "Kalau saya di posisinya, mungkin saya tidak akan bertahan di sini. Saya akan memaksa klub untuk mengizinkan saya pergi ke negara di mana saya dihormati, tetapi ia tetap bertahan karena rasa memilikinya terhadap Real Madrid dan kecintaannya pada klub ini."

Ia melanjutkan: "Dia percaya bahwa segalanya bisa menjadi lebih baik, dan karena itu ia terus tersenyum. Tidak ada apa pun dan tidak ada siapa pun yang bisa merampas senyuman itu darinya."

Rahasia Vinicius bersama Mourinho dan pesan tentang kecintaannya pada Real Madrid

Ketika ditanya apakah ia memberikan nasihat kepada Vinicius yang melampaui batas-batas sepak bola, Mourinho menolak membuka detail perbincangan pribadi mereka, namun ia merujuk pada perpanjangan kontrak sang pemain dengan Real Madrid, menilai hal itu sebagai bukti keinginannya melanjutkan perjalanan kariernya bersama klub dan menciptakan sejarah dengan seragam Los Blancos.

Ia mengatakan: "Itu percakapan pribadi. Ketika ia memperbarui kontraknya, ia menandatangani bahwa Real Madrid adalah rumahnya, dan ia memiliki antusiasme untuk terus menciptakan sejarah dan meraih gelar."

Mourinho juga memuji hubungan Vinicius dengan rekan-rekannya di ruang ganti, dengan menambahkan: "Dia memiliki hubungan baik dengan semua orang di ruang ganti, dan ia adalah sumber kegembiraan."

Pelatih Portugal itu menutup pernyataannya dengan menegaskan betapa sulitnya menanggung tekanan yang dialami sang pemain, dengan mengatakan: "Saya sangat meragukan bahwa saya akan memiliki kekuatan yang sama untuk bertahan di sini, meski dengan semua tawaran yang ada di depannya."