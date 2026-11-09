Arda Guler telah memantapkan dirinya secara kuat di dalam tubuh Real Madrid, setelah berubah dari seorang pemain yang tidak mendapatkan cukup peluang selama dua musim pertamanya bersama Carlo Ancelotti, menjadi elemen inti yang tak tergantikan dalam skuad pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang kini sangat bergantung padanya, mengingat kemampuan teknis yang ditampilkan pemain asal Turki tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Guler berhasil memikat hati para suporter Real Madrid, terutama pelatihnya Jose Mourinho, setelah membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan luar biasa yang membuatnya mampu memantapkan diri di dalam sebuah klub, di mana memperebutkan tempat di skuad inti berkat kualitas teknis merupakan salah satu tugas tersulit dalam dunia sepak bola.

Angka-angka mencerminkan besarnya perkembangan yang dialami level permainan pemain asal Turki tersebut, di mana musim ini ia telah bermain selama 845 menit dalam 14 pertandingan, menempatkannya dalam daftar 10 pemain dengan menit bermain terbanyak di bawah kepemimpinan Mourinho. Meski demikian, Guler masih termasuk di antara para pemain yang ditarik keluar lebih awal oleh pelatih, dengan rata-rata 61 menit per pertandingan.

Namun angka paling mencolok yang mengungkap arti pentingnya adalah keikutsertaannya sebagai pemain inti dalam 83% pertandingan La Liga, yang menegaskan bahwa ia merupakan salah satu elemen sentral dalam perhitungan pelatih asal Portugal tersebut, terutama setelah ia mencetak 4 gol dan memberikan 7 assist.

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Memperebutkan tempat di skuad inti bukanlah hal yang mudah bagi Guler, sebab meski semua orang sepakat akan hak pemain asal Turki itu untuk bermain sejak awal, keberadaan Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Bellingham, dan Diomande membuat menemukan posisi yang tepat untuknya bak sebuah teka-teki taktis.

Karena alasan inilah, Mourinho mengubah posisi Guler lebih dari sekali sepanjang musim, di mana ia bermain di belakang para penyerang, di sayap kanan, bahkan di poros ganda lini tengah bersama seorang pemain dengan kemampuan fisik yang lebih besar, untuk memastikan kehadirannya di lapangan apa pun posisi yang ia isi.

Guler memberikan Real Madrid apa yang hilang dari tim selama bertahun-tahun, yaitu seorang pemain yang mampu mengatur tempo pertandingan dan menciptakan peluang bagi para penyerang yang memiliki kecepatan tinggi.

Pemain asal Turki itu juga menemukan dalam diri Mbappe seorang partner ideal di dalam lapangan, setelah duet tersebut secara bersama-sama berkontribusi dalam 19 gol, melalui umpan-umpan kunci yang saling mereka pertukarkan.

Guler menjadi pemain dengan kontribusi terbanyak kedua dalam gol-gol penyerang asal Prancis itu sejak bergabung dengan Real Madrid, di belakang Vinicius Junior yang telah terlibat bersamanya dalam 20 gol.

Kekompakan tampak jelas di antara kedua pemain itu, di mana masing-masing dari mereka selalu berupaya mencari rekannya sepanjang pertandingan.

Di antara posisi-posisi yang diisi Guler musim ini, sayap kanan tampaknya menjadi yang paling menjelaskan mengapa Mourinho begitu mempertahankan jasanya dan tidak ingin melepaskannya.

Pemain asal Turki yang berkaki kidal itu tidak menjalankan peran sayap tradisional di sisi kanan, melainkan memulai pergerakannya dari tepi untuk menerima bola, sebelum bergerak ke kedalaman di ruang-ruang dalam, di mana lapangan terbentang penuh di hadapannya, dan ia memberikan tambahan jumlah pemain baru di lini tengah, sementara Fede Valverde yang bertugas mengisi ruang di tepi lapangan.

Pergerakan ini menghasilkan sejumlah keuntungan taktis bagi Real Madrid, yang pertama adalah mengosongkan ruang di depan bek kanan untuk maju dan membantu serangan, sekaligus memberikan lebar lapangan yang lebih besar.

Hal kedua, Guler memberikan tim seorang pemain tambahan di kedalaman, di mana ia berubah menjadi pemain kreatif kedua, mampu menciptakan keunggulan jumlah di antara lini, dan memaksa lawan untuk memilih antara memajukan pemain poros untuk menjaganya atau tetap bertahan guna melindungi ruang di sekitar Mbappe.

Sedangkan keuntungan ketiga, dan mungkin yang terpenting, adalah kemampuan Guler dari posisi ini untuk membaca pergerakan Mbappe di ruang-ruang diagonal, di mana penyerang asal Prancis itu melesat ke belakang ruang yang memisahkan bek tengah dan bek sayap, sehingga pemain asal Turki itu mengirimkan bola dengan kaki kirinya ke jalur lesatannya, memanfaatkan kecepatannya untuk menjangkau bola tersebut.

Dari pergerakan-pergerakan inilah secara khusus lahir sebagian besar pemahaman yang berujung pada kontribusi duet tersebut dalam 19 gol.

Sulit untuk mengabaikan perbandingan dengan masa lalu, sebab pengalaman terakhir Mourinho dengan seorang pemain kidal berdarah Turki, yang memiliki kemampuan menguasai bola dan memberikan umpan kunci di Real Madrid, kembali ke sosok pemain asal Jerman, Mesut Ozil.

Ozil bergabung dengan tim Kerajaan pada tahun 2010, dan dengan cepat menjadi partner ideal bagi Cristiano Ronaldo, persis seperti Guler yang kini menjadi partner istimewa bagi Mbappe.

Ozil adalah seorang pemain kreatif yang tidak perlu banyak berlari untuk bisa berpengaruh, berkat kemampuannya membaca pergerakan rekan-rekannya sebelum pergerakan itu terjadi, dan mengirimkan umpan-umpan ke ruang-ruang yang memungkinkan para penyerang memanfaatkan kecepatan mereka.

Kemiripan antara kedua pemain itu tidak terbatas pada sifat peran mereka, sebab Ozil juga terbiasa melesat dari sisi kanan sebelum bergerak ke kedalaman.

Dengan kehadiran Guler, Diomande, dan Bernardo di lapangan, Real Madrid mencapai level terbaiknya musim ini, yang ditegaskan oleh rangkaian delapan kemenangan beruntun yang diraih tim.

Kini, giliran Mourinho untuk mengambil keputusan, sebab jika ia berani dan tetap membangkucadangkan Vinicius Junior, tim bisa saja meraih banyak poin yang mendekatkannya pada gelar juara musim ini.