Bagikan Ikuti GOAL di Google

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, menolak berkomentar soal kedatangan Jay Jay Gabriel, talenta muda Manchester United.

Iklan

Jay Gabriel terus menjalani program latihannya di Madrid sembari menunggu persetujuan FIFA untuk merampungkan kepindahannya ke Real Madrid.

Real Madrid bersiap menghadapi Celta Vigo besok, Sabtu, pada pekan ke-13 LaLiga di Stadion Santiago Bernabeu.

Dilansir harian Sport, berikut pernyataan Mourinho dalam konferensi pers jelang laga, ketika ia ditanya mengenai transfer Jay Gabriel.

Pelatih asal Portugal itu mengakui belum menjalin komunikasi dengan pemain asal Inggris berusia 16 tahun tersebut.

Iklan Iklan

Mourinho berkata, "Saya tidak punya komentar. Saya tidak memiliki pengetahuan atau hubungan apa pun dengan pemain yang tidak bekerja bersama saya."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL Tonton

Di tengah kemungkinan munculnya rumor soal kepergian Endrick, pelatih Real Madrid itu menegaskan bahwa sikapnya bukanlah membiarkan pemain asal Brasil tersebut hengkang.

Sang pelatih menilai Endrick adalah pemain yang tak tergantikan bagi tim kepelatihan, dan hal itulah yang ingin ia tegaskan.

Iklan

Real Madrid Lebih Penting daripada Endrick

Mourinho menyampaikan, "Dia dalam kondisi sangat baik di sini. Real Madrid lebih penting daripada Endrick. Saya sangat menyukainya, dan pelatih Real Madrid membutuhkannya. Jika para atasan saya memutuskan hal yang berbeda, kami harus menghormatinya, tetapi Endrick adalah pemain penting bagi saya."

Iklan

Mengenai perpanjangan kontrak Guler, ia berkomentar, "Dia talenta luar biasa, dan kini menunjukkan hal-hal yang sebelumnya tidak ia tunjukkan. Saya melihat perpanjangan kontraknya sebagai hal yang sepenuhnya wajar, karena Arda ingin bertahan di Real Madrid. Salah satu pemain terbaik dunia bersatu dengan salah satu klub terbaik di dunia."

Mourinho enggan membandingkan perbedaan antara skuadnya saat ini dan tim yang ia latih pada periode pertamanya, meski skuad 2026 tampak lebih menarik baginya.

Iklan

Ia mengatakan, "Kelompok tahun 2010 adalah tim yang rela berkorban demi meraih kemenangan. Karena situasi pribadi mereka dan karakter saya pada masa itu, hubungan di antara kami mulai berubah pada musim terakhir kami. Saya merasa pekerjaan telah tuntas, dan akan lebih baik bagi klub untuk memulai babak baru bersama pelatih dengan karakter yang berbeda dari saya. Mereka tidak mungkin memilih sosok yang lebih baik sebagai penerus saya selain Ancelotti."

Mourinho juga memuji dirinya sendiri dan menyiratkan bahwa energinya belum habis saat meninggalkan Real Madrid. "Saya kembali ke Inggris dan memenangi Liga Primer Inggris," ujarnya.

Iklan

Terakhir, sebelum menutup konferensi persnya, Mourinho menghindari polemik yang tengah menyelimuti sepak bola Portugal.

Di saat sepak bola Portugal sedang melewati fase yang sangat sensitif, setelah Cristiano Ronaldo pensiun dari laga internasional dengan cara yang kurang ideal, bahkan tanpa menghadiri acara penghormatan untuknya, Mourinho enggan menyampaikan pendapatnya. Ia hanya mengungkapkan harapannya, "Sebagai orang Portugal, saya berharap tim nasional negara saya menang. Selebihnya, saya lepas tangan."