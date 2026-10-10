Real Madrid akan menjalani laga penuh risiko pada Sabtu malam ini, saat menjamu Villarreal dalam pekan kedelapan Liga Spanyol.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa José Mourinho, pelatih Los Blancos, tengah mencari partner bagi Antonio Rüdiger di jantung pertahanan pada pertandingan hari ini melawan Villarreal.

Lini pertahanan tim ibu kota itu sedang melewati fase yang sensitif, di mana Dean Huijsen akan absen melawan Villarreal karena skorsing, usai diusir dalam derbi Madrid, sementara Raúl Asencio absen setelah baru-baru ini menjalani operasi.

Keraguan menyelimuti kesiapan pemain asal Prancis, Ibrahima Konaté, setelah ia merasakan sejumlah rasa sakit, sedangkan Éder Militão menjadi satu-satunya pemain yang masih berjalan sesuai program yang telah ditentukan untuknya.

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Beruntung, bek asal Jerman Antonio Rüdiger berada dalam kondisi fisik yang sangat baik, di mana ia berfokus untuk menampilkan performa terbaiknya bersama tim, setelah pensiun dari sepak bola internasional.

Rüdiger terus berlatih di kota olahraga Valdebebas selama periode jeda internasional, dan ia berniat mempertahankan tingkat keandalan yang diharapkan Mourinho darinya, kapan pun dibutuhkan jasanya.

Daftar skuad Real Madrid memunculkan optimisme. Fede Valverde, Kylian Mbappé, dan Ibrahima Konaté masing-masing telah bergabung dalam daftar tim untuk menghadapi Villarreal.

Tantangan bagi Mourinho adalah menentukan apakah ia akan mengambil risiko memainkan bek tengah asal Prancis itu, atau akan beralih ke alternatif lain, seperti menurunkan Aurélien Tchouaméni di posisi bek tengah.