Real Madrid akan menjamu Inter Milan pada Selasa mendatang dalam laga pertama fase liga di Liga Champions Eropa.

Sebagaimana dilaporkan jaringan Defensa Central, Jose Mourinho selaku pelatih Los Blancos akan memulai laga melawan Inter Milan dengan masalah di lini tengah, akibat absennya tiga pemain.

Baik Arda Guler, Bernardo Silva, maupun Eduardo Camavinga tidak akan tersedia karena hukuman larangan bermain, setelah ketiga pemain tersebut menerima kartu merah dalam laga Eropa terakhir mereka di edisi Liga Champions Eropa musim lalu.

Mourinho pun harus meramu lini tengah yang benar-benar baru saat menghadapi Inter Milan di Santiago Bernabeu, setelah tiga dari empat pemain inti lini tengahnya diusir keluar lapangan pada musim lalu dalam laga terakhir mereka di Liga Champions.

Camavinga dan Arda Guler menerima kartu merah saat menghadapi Bayern Munich pada leg kedua perempat final kompetisi tersebut, sementara Bernardo Silva diusir saat menghadapi Real Madrid pada leg kedua babak 16 besar.

Saat ini, skenario yang paling mungkin untuk laga tersebut adalah Real Madrid berupaya memulihkan kondisi Aurelien Tchouameni, dengan pemain asal Prancis itu menjadi partner Fede Valverde di lini tengah.

Untuk tujuan tersebut, idenya adalah agar Tchouameni memperoleh sejumlah menit bermain saat menghadapi Real Betis di La Liga, namun hal itu belum dapat dipastikan.

Hingga kini, Tchouameni belum tampil dalam satu pun laga musim ini karena cedera, setelah kembali dari liburan dengan mengalami beberapa rasa sakit yang menghalanginya mencapai level fisik yang sama dengan rekan-rekannya.

Di sisi lain, Thiago Pitarch juga mengalami cedera, yang berarti Mourinho dituntut untuk meramu lini tengah yang mampu bersaing dengan opsi terbatas yang tersedia baginya, dan itu terjadi dalam salah satu laga fase liga yang paling sensitif dan sulit.

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