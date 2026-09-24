Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Vinicius JuniorGetty
Diterjemahkan oleh

"Mourinho bukan Xabi": Vinicius tahu nasibnya di Real Madrid

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Australia vs Brazil
Australia
Brazil
Friendlies
Vinicius Junior
J. Mourinho
X. Alonso
Spanyol
Australia
Brasil
Portugal

Musim yang sulit bagi sang pemain Brasil

Vinicius Junior, pemain Real Madrid, tengah melewati periode yang sangat sulit. Ia tidak berada dalam performa terbaiknya dan kembali menjadi sorotan, sebagaimana yang terjadi di banyak fase musim lalu.

Pemain asal Brasil itu mendengar sejumlah cemoohan di Stadion Santiago Bernabeu, yang memicu perdebatan seputar penampilannya.

Mantan penjaga gawang Esteban Suarez berbicara mengenai hal ini dalam program "Radio Estadio Noche" di stasiun radio Onda Cero, di mana ia menyampaikan pendapat yang sangat tegas.

Mantan penjaga gawang Atletico Madrid itu berkata: "Mourinho tidak akan diam. Ia mungkin melakukan kesalahan, tetapi saya rasa jika ia harus menarik keluar Vinicius, ia akan melakukannya."

Ia melanjutkan: "Sebenarnya, Vinicius itu cerdas dan tidak mengeluh. Ia tahu bahwa lawannya bukan Xabi Alonso; ia tahu bahwa Mourinho akan menariknya keluar dari lapangan, dan akan ada orang yang bertepuk tangan untuk itu. Dan ada pula yang berharap Vinicius tidak bermain sebagai starter."

Ia menambahkan: "Banyak orang telah merugikan Vinicius dengan memuji berlebihan banyak aksinya, sehingga ini akan menjadi tahun yang sulit baginya."

Ia menegaskan bahwa salah satu penyebab krisis Vinicius adalah perhatian media yang mengelilingi rekan setimnya, Kylian Mbappe.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

Esteban menjelaskan, sambil merujuk pada Vini: "Semua orang membicarakan Mbappe, dan semua orang mulai meragukan serta mencemooh Vinicius. Saya tidak tahu apakah ia akan memiliki karakter yang cukup untuk mengatasi hal itu. Kini ia mulai kehilangan kecintaan dari para pendukung."

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google