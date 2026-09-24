"Mourinho bukan Xabi": Vinicius tahu nasibnya di Real Madrid

Vinicius Junior, pemain Real Madrid, tengah melewati periode yang sangat sulit. Ia tidak berada dalam performa terbaiknya dan kembali menjadi sorotan, sebagaimana yang terjadi di banyak fase musim lalu.

Pemain asal Brasil itu mendengar sejumlah cemoohan di Stadion Santiago Bernabeu, yang memicu perdebatan seputar penampilannya.

Mantan penjaga gawang Esteban Suarez berbicara mengenai hal ini dalam program "Radio Estadio Noche" di stasiun radio Onda Cero, di mana ia menyampaikan pendapat yang sangat tegas.

Mantan penjaga gawang Atletico Madrid itu berkata: "Mourinho tidak akan diam. Ia mungkin melakukan kesalahan, tetapi saya rasa jika ia harus menarik keluar Vinicius, ia akan melakukannya."

Ia melanjutkan: "Sebenarnya, Vinicius itu cerdas dan tidak mengeluh. Ia tahu bahwa lawannya bukan Xabi Alonso; ia tahu bahwa Mourinho akan menariknya keluar dari lapangan, dan akan ada orang yang bertepuk tangan untuk itu. Dan ada pula yang berharap Vinicius tidak bermain sebagai starter."

Ia menambahkan: "Banyak orang telah merugikan Vinicius dengan memuji berlebihan banyak aksinya, sehingga ini akan menjadi tahun yang sulit baginya."

Ia menegaskan bahwa salah satu penyebab krisis Vinicius adalah perhatian media yang mengelilingi rekan setimnya, Kylian Mbappe.

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Esteban menjelaskan, sambil merujuk pada Vini: "Semua orang membicarakan Mbappe, dan semua orang mulai meragukan serta mencemooh Vinicius. Saya tidak tahu apakah ia akan memiliki karakter yang cukup untuk mengatasi hal itu. Kini ia mulai kehilangan kecintaan dari para pendukung."