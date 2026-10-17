Laga-laga melawan Sevilla tidak pernah berlalu begitu saja dalam ingatan Jose Mourinho. Klub Spanyol itu terkait dengan dua dari momen benturan paling mencolok antara pelatih asal Portugal tersebut dan perangkat pertandingan, menjelang laga Los Blancos melawan klub Andalusia itu besok Minggu di LaLiga.

Peristiwa terbaru terjadi di final Liga Europa tahun 2023, ketika ia kehilangan gelar bersama Roma di Budapest di tengah protes keras terhadap pengadil asal Inggris, Anthony Taylor. Peristiwa lainnya terjadi lebih dari 12 tahun sebelum itu, saat Mourinho mengubah pertandingan Real Madrid versus Sevilla menjadi sebuah persoalan perwasitan, dengan memaparkan daftar berisi 13 kejadian yang ia protes dengan keras.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa seiring kembali mencuatnya pembicaraan soal ketegangan antara Real Madrid dengan para wasit dan Federasi Sepak Bola Spanyol, peristiwa-peristiwa ini kembali ke permukaan, menyoroti gaya Mourinho dalam menyikapi keputusan perwasitan, serta krisis-krisis yang terkadang melampaui batas lapangan hingga menjadi perselisihan dengan institusi olahraga dan manajemen klub.

Final Budapest: kegagalan meraih gelar yang menyulut konfrontasi dengan Taylor

Kisah terbaru dimulai pada final Liga Europa musim 2022-2023, ketika Roma bertemu Sevilla di Budapest, setelah klub Italia itu sebelumnya menjuarai Liga Conference Eropa pada musim sebelumnya.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Pertandingan tidak berjalan seperti yang diinginkan Mourinho, karena Sevilla memastikan gelar untuk ketujuh kali dalam sejarahnya melalui adu penalti. Namun pelatih Portugal itu tidak menyembunyikan keyakinannya bahwa keputusan-keputusan wasit turut mempersulit tugas timnya.

Begitu laga berakhir, Mourinho bergegas menghampiri wasit asal Inggris Anthony Taylor dan melontarkan ucapan penuh kemarahan kepadanya: "Kau memalukan, kau memalukan", dalam adegan yang berujung pada dibukanya proses disipliner terhadapnya oleh UEFA, sebelum ia dijatuhi hukuman larangan empat pertandingan.

Itu bukan sekadar luapan emosi sesaat. Dalam konferensi pers, Mourinho kembali menyinggung keputusan-keputusan yang membuatnya marah dan mengkritik banyaknya kartu kuning. Ia juga memprotes tidak diusirnya Erik Lamela setelah menerima peringatan kedua, sebelum menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa timnya diperlakukan tidak adil meski menampilkan performa besar di final tersebut.

Mourinho berkata: "Kami pulang ke rumah dengan perasaan mati karena ketidakadilan. Tapi itu pertandingan yang hebat dan final yang besar. Wasitnya tampak seperti orang Spanyol, karena jumlah kartu kuning sebanyak itu. Dan ketika seharusnya ia memberikan kartu kuning kedua kepada Lamela, ia tidak melakukannya, lalu pemain itu mencetak salah satu gol dalam adu penalti. Ini sebuah ketidakadilan."

Bahkan campur tangan petinggi perwasitan Eropa tidak mengakhiri kemarahannya

Krisis itu berlanjut hingga setelah pertandingan, tepatnya di area parkir Stadion Puskas Arena, di mana Mourinho memperlihatkan melalui ponselnya cuplikan penalti yang diberikan untuk Sevilla sebelum VAR turun tangan untuk membatalkannya.

Roberto Rosetti, penanggung jawab perwasitan di UEFA, mencoba meredam situasi dan menenangkan pelatih Portugal tersebut, namun upayanya tidak mengubah sikap Mourinho, yang membalasnya dengan berkata: "Kau sudah sepakat dengan mereka."

Ia kemudian kembali berbicara kepada Taylor, dengan berpegang pada sikap Rosetti soal penalti itu, dan berkata: "Bahkan Rosetti mengatakan itu bukan penalti, dan kau tidak mampu melihatnya."

Beberapa bulan kemudian, persoalan itu tetap hidup dalam ingatan Mourinho. Ketika kembali ditanya soal wasit asal Inggris tersebut, ia memilih untuk tidak mengulangi serangannya yang dulu, namun ia mengirimkan pesan yang jelas tentang kemarahannya yang masih berlanjut, dengan berkata: "Saya tidak akan mengatakan apa yang saya pikirkan tentang Taylor, karena mereka akan menghukum saya dengan larangan sepuluh pertandingan."

Malam di Bernabeu yang membuat Mourinho keluar dengan daftar 13 kesalahan

Namun hubungan Mourinho yang tegang dengan perwasitan dalam laga-laga melawan Sevilla sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya, tepatnya pada Desember 2010, selama musim pertamanya bersama Real Madrid.

Saat itu, Los Blancos menang 1-0 atas Sevilla melalui gol yang dicetak Angel Di Maria, tetapi hasil pertandingan bukanlah inti pembicaraan Mourinho setelah laga. Ia datang ke konferensi pers dengan membawa daftar berisi 13 kejadian yang ia anggap sebagai kesalahan perwasitan yang dilakukan wasit Clos Gomez.

Daftar itu memuat protes terhadap keputusan offside, tidak diberikannya pelanggaran yang menguntungkan para pemain Real Madrid, di samping tuntutan kartu kuning dan penalti, serta kritik terhadap cara penghitungan waktu tambahan.

Protes paling menonjol terkait dengan keputusan offside atas Mesut Ozil, Karim Benzema, dan Di Maria meski ia yakin mereka tidak berada dalam posisi offside, tidak dihukumnya sejumlah pelanggaran pemain Sevilla, serta tidak diberikannya penalti setelah pelanggaran terhadap Granero pada menit ke-69.

Mourinho juga memprotes tidak dikeluarkannya kartu kuning kedua untuk Ricardo Carvalho saat berbenturan dengan Negredo, dan mengkritik Ozil yang mendapat kartu kuning ketika sedang ditarik keluar karena membuang-buang waktu, dengan menganggap bahwa para pemain Sevilla tidak mendapat perlakuan yang sama.

Clos Gomez memimpin pertandingan tersebut, sebelum kemudian mengemban tanggung jawab teknologi VAR di Spanyol, mulai Maret 2018.

"Saya tidak ingin membela tim ini sendirian": pesan untuk manajemen Real Madrid

Tujuan Mourinho memaparkan daftar itu bukan sekadar mencatatkan protes baru terhadap wasit, tetapi ia juga ingin mendorong manajemen Real Madrid mengambil sikap yang lebih jelas dalam membela tim.

Pelatih Portugal itu menuntut pertemuan mendesak dengan presiden klub Florentino Perez, sembari menyatakan ketidakpuasannya karena harus menanggung sendiri tanggung jawab memprotes keputusan perwasitan, lalu membayar harganya dengan sanksi dan larangan bertanding.

Mourinho berkata: "Mereka menyerahkan kepada saya daftar berisi 13 kesalahan serius. Dan mereka menanyakan apakah saya merasa lelah dengan tekanan. Tidak, karena saya tidak merasa tertekan ketika menjalankan hal-hal yang saya cintai: melatih dan bermain. Yang membuat saya agak lelah adalah ketika mereka menyerahkan kepada saya daftar kesalahan perwasitan serius, lalu mereka ingin saya menyerang wasit dan membela tim saya. Tim ini layak dibela oleh seseorang, hari ini dan pada banyak kesempatan lainnya."

Ia menambahkan: "Jika saya mengambil daftar ini dan bertindak berdasarkan itu, hasilnya akan selalu sama: Mourinho dihukum larangan bertanding. Kami memiliki klub dan struktur manajemen, dan saya ingin semua orang membela tim saya, bukan hanya saya sendiri yang melakukannya. Apa yang terjadi hari ini bahkan tidak layak dikomentari."

Kata-katanya mengandung kritik terhadap manajemen klub saat itu, sebagai sindiran atas tidak adanya dukungan yang ia harapkan dari para pejabat klub, di antaranya Jorge Valdano, direktur umum olahraga, dan Miguel Pardeza, direktur olahraga.