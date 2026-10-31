José Mourinho, pelatih Real Madrid, membela Kylian Mbappe di tengah kontroversi seputar krisis terbarunya yang terkait dengan China dan penggunaan kecerdasan buatan untuk memalsukan gambar wajah, seraya memuji caranya menyikapi kemenangan Harry Kane atas Ballon d'Or 2026, sebelum menjelaskan sikapnya terhadap Vinicius Junior serta masa depannya dalam susunan pemain inti tim Los Blancos.

Selama konferensi pers yang digelar hari Sabtu ini, jelang laga melawan Racing Santander besok Minggu di Liga Spanyol, Mourinho menegaskan perasaan tenangnya terkait reaksi klub dan bintang Prancisnya atas krisis dengan China.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Yang saya rasakan adalah ketenangan, karena klub yang saya bela adalah Real Madrid, dan pemain yang saya miliki di tim saya adalah Kylian Mbappe. Real Madrid dan Mbappe telah menunjukkan kelas dalam reaksi langsung mereka, dan saya merasa benar-benar mewakili mereka."

Mourinho: Mbappe sangat cerdas

Mengenai kondisi psikologis Mbappe, dan apakah peristiwa di luar lapangan memengaruhinya, pelatih Portugal itu berkata: "Tidak. Kylian sangat cerdas dan matang, memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, dan pada saat yang sama memiliki kelas."

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Ia menambahkan saat berbicara tentang cara bintang Prancis itu menyikapi penobatan Harry Kane sebagai peraih Ballon d'Or: "Cara dia menyikapi kemenangan Harry atas Ballon d'Or tidak lain hanyalah kelas dan rasa hormat. Ada perbedaan antara mengetahui bahwa dirimu yang terbaik, dan menghormati orang lain yang telah memberikan banyak hal untuk memenangkan sebuah penghargaan."

Mourinho menyinggung kontroversi yang terkait dengan China, dan menganggapnya mencerminkan salah satu bahaya era saat ini, di tengah kemungkinan penyalahgunaan teknologi modern, seraya menjelaskan: "Ini adalah salah satu bahaya dunia saat ini, di mana sering kali hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah tidak membuka mulut, karena ada bahaya yang mengelilingi banyak hal yang kamu katakan atau komentari."

Pelatih Portugal itu memuji sikap Mbappe dan klub, menegaskan bahwa keduanya menangani persoalan itu dengan penuh tanggung jawab dan kelas, sebelum menambahkan: "Dari pihak kami, urusan ini sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu kami lakukan selain itu."

"Vinicius? Saya menginginkannya dan membutuhkannya"

Terkait susunan pemain inti, dan kemungkinan Mourinho mengandalkan Federico Valverde di posisi bek sayap, Bernardo Silva di lini tengah, serta salah satu pemain di sayap kiri, pelatih itu membantah bahwa ia hendak menetapkan susunan pemain yang baku atau memikirkan posisi Vinicius Junior secara individual.

Ia berkata: "Saya tidak memikirkan situasi individual Vinicius, dan saya tidak memiliki susunan pemain inti yang baku. Susunan yang saya andalkan hari ini bisa berbeda dua pekan kemudian."

Ia menjelaskan bahwa karakter sepak bola modern membuat sulit untuk mengandalkan sekelompok pemain yang tetap, seraya menambahkan: "Sepak bola saat ini tidak seperti 20 tahun lalu; ia menjadi lebih padat dan cepat, serta tuntutan fisiknya jauh lebih besar. Karena itu, menjadi sangat sulit untuk menentukan susunan inti suatu tim hanya dengan menyebut nama, sebagaimana yang terjadi di masa lalu."

Mourinho menunjukkan bahwa ia lebih menyukai keberadaan pemain dengan karakteristik berbeda di lini tengah, namun ia menekankan bahwa hal itu berkaitan dengan filosofi permainannya, bukan pengelompokan pemain menjadi inti dan cadangan.

Mengenai situasi Vinicius saat ini, pelatih Portugal itu berkata: "Situasi Vinicius sekarang sangat sederhana; ia tidak bermain di liga (akibat skorsing), tetapi ia tampil di Liga Champions. Dan saya menginginkannya, sangat menginginkannya. Saya berharap hukuman ini segera berakhir, karena saya menginginkannya dan membutuhkannya."

Mourinho meralat dengan menjelaskan bahwa pernyataannya tidak berarti jaminan kembalinya pemain itu ke susunan inti begitu hukuman berakhir, dengan berkata: "Ini tidak berarti saya mengatakan ia akan menjadi pemain inti, tetapi ia juga tidak akan menjadi masalah. Ia adalah pemain besar yang akan kami miliki dalam sebuah kelompok yang sangat baik."

Ketika ditanya apakah ia merasa Real Madrid menjadi lebih seimbang tanpa kehadiran Vinicius dalam susunan pemain, Mourinho menolak penafsiran tersebut, dan menegaskan bahwa tujuannya adalah membangun tim yang kompak, baik ketika para pemain tampil sebagai inti maupun duduk di bangku cadangan.

Ia menutup perbincangannya dengan berkata: "Saya melihat sebuah kelompok yang bekerja agar menjadi satu tim, baik yang berkaitan dengan pemain yang tampil maupun yang berada di luar lapangan. Kami bekerja berdasarkan satu model permainan yang seragam, dari sisi pressing, posisi di mana lini-lini ditempatkan, serta cara membangun serangan. Tim ini berkembang, dan setelah itu kamu bisa mengganti dua atau tiga pemain tanpa membuatnya terpengaruh. Inilah tujuannya."