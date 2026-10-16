Mourinho berterima kasih kepada suporter Roma: "Perasaan haru dan rasa terima kasih abadi"

Kembalinya José Mourinho ke Stadion Olimpico, kali ini sebagai lawan Roma, menghadirkan emosi tersendiri bagi pelatih asal Portugal itu. Meski Real Madrid asuhannya menang 4-3 atas Roma di Liga Champions, Special One menyampaikan pesan khusus kepada para suporter Roma, yang menjadi bagian penting dalam kariernya. Melalui unggahan di akun Instagram miliknya, Mourinho mengenang ikatannya dengan ibu kota Italia dan menegaskan bahwa beberapa momen melampaui hasil yang diraih di lapangan.





Berikut pesan yang diunggah mantan pelatih Roma itu: "Ketika momen-momen terindah dalam karier yang panjang bukanlah gol ataupun kemenangan, melainkan perasaan yang hanya bisa kusambut dengan rasa terima kasih yang tulus. Terima kasih, Roma, terima kasih, para suporter Roma. Rasa haru dan terima kasih abadi untuk kalian. José."





Kata-kata itu sekali lagi menunjukkan hubungan istimewa antara Mourinho dan para suporter Roma, yang tetap kuat meski mereka berpisah pada Januari 2024. Pelatih asal Portugal itu, yang membawa Roma menjuarai Conference League pada 2022 dan mencapai final Liga Europa pada 2023, ingin mengenang emosi yang dirasakannya saat kembali ke Olimpico, sementara kemenangan Real Madrid menjadi hal kedua.