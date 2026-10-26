Mourinho bersinar di langit El Clasico dengan pencapaian bersejarah

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, merayakan gol kemenangan larut yang dicetak Kylian Mbappe ke gawang Barcelona dengan meluncur di atas kedua lututnya, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan gaya selebrasi khasnya, sekaligus melanjutkan keunggulannya yang mencolok atas rival abadinya.

Jaringan BBC menyebutkan bahwa Mourinho menjadi pelatih ketiga dalam sejarah Real Madrid yang berhasil menjalani 6 laga El Clasico secara beruntun tanpa kekalahan, dan itu terjadi 13 tahun setelah terakhir kali ia memimpin tim Los Blancos dalam pertandingan ini.

Mourinho meraih 4 kemenangan dan dua hasil imbang dalam 6 laga terakhirnya memimpin Real Madrid menghadapi Barcelona, sehingga ia bergabung dengan Miguel Munoz, yang mencapai pencapaian ini antara 1962 dan 1965, serta Vicente del Bosque, yang mencapainya antara 2001 dan 2003, dalam daftar pelatih Real Madrid yang menjalani 6 laga beruntun melawan Barca tanpa kekalahan.

Kemenangan ini juga baru menjadi yang kedua bagi Real Madrid dalam 8 laga terakhir menghadapi Barcelona, karena kembalinya Mourinho ke pertandingan ini menebar bayang-bayangnya atas sang juara bertahan.

Hal terpenting bagi Mourinho adalah bahwa dua gol Mbappe dalam kemenangan Real Madrid dengan skor 2-1 mengakhiri rangkaian tak terkalahkan Barcelona di kompetisi domestik, yang membentang hingga sembilan laga, setelah Los Blancos meraih kemenangan yang amat penting di El Clasico di Stadion Camp Nou.