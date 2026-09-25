Vinicius Junior sebenarnya tidak membutuhkan musuh baru, tetapi ia justru menyuguhkannya sendiri di atas piring emas. Pada sebuah malam yang seharusnya menjadi ajang unjuk kebangkitan Brasil bersama Carlo Ancelotti, bintang nomor satu Real Madrid itu malah berubah menjadi trending topic bahan cibiran, dalam sebuah adegan yang seandainya disaksikan Jose Mourinho, ia cukup menggelengkan kepala sambil berkata: "Sudah kubilang."

Kabar itu menyebar secepat kilat pada Jumat malam, setelah timnas Brasil hanya bermain imbang mengecewakan 1-1 melawan Australia dalam laga persahabatan. Namun, hasil itu bukanlah peristiwanya; peristiwa yang sebenarnya adalah Vinicius.

Momen yang sulit dipercaya

Pada menit ke-78, Vinicius menerima bola mudah di tepi kotak penalti dengan gawang terbentang di depannya. Namun, ia justru tersandung bola, kehilangan keseimbangan, dan terjatuh dengan cara yang menggelikan tanpa ada intervensi dari bek mana pun, sehingga menggagalkan sebuah peluang matang dengan cara amatir yang tak pantas dilakukan bahkan oleh pemain amatir sekalipun, apalagi oleh seorang kandidat peraih Ballon d'Or.

Para pengguna media sosial tak percaya dengan apa yang terjadi, dan situs "X" pun dalam hitungan menit dipenuhi ribuan komentar yang sepakat pada satu kalimat yang kemudian menjadi tagar: "Ia telah lupa cara bermain sepak bola."

Salah seorang penggemar menulis: "Vinicius lupa cara bermain sepak bola," sementara yang lain berkomentar: "Sungguh mengerikan melihat kondisi Vinicius setelah perpanjangan kontraknya," sebuah sindiran langsung terhadap perpanjangan kontrak besarnya dengan Real Madrid pada 6 Agustus lalu hingga tahun 2032.









Momen itu bukanlah satu-satunya. Pada babak pertama, Vinicius sudah lebih dulu menyuguhkan momen lain yang tak kalah buruknya, ketika ia gagal mengendalikan bola sederhana hingga bola tersebut keluar menjadi lemparan ke dalam di tengah keheranan rekan-rekannya. Kedua cuplikan itu pun beredar bersama dengan judul "Keruntuhan total".

Krisis kepercayaan diri, bukan krisis kualitas

Apa yang terjadi bukan sekadar kesialan sesaat. Vinicius memang sedang tidak berada dalam periode terbaik kariernya, dan ia menyadari hal itu. Sejak perpanjangan kontrak, penampilannya merosot secara mengerikan dengan seragam Real Madrid, dan ia mulai menerima cibiran serta suitan cemoohan di setiap pertandingan, bukan hanya dari suporter lawan, tetapi — dan inilah yang paling berbahaya — dari suporternya sendiri di Santiago Bernabeu.





Di sinilah nama Mourinho kembali mengemuka. Pelatih Portugal yang dikenal dengan ketegasan, kedisiplinan taktisnya, dan sikapnya yang tak menoleransi aksi pamer kosong itu, selalu memperingatkan bahaya hilangnya fokus ketika seorang bintang telah mengamankan masa depannya dengan kontrak jangka panjang. Dan apa yang ditampilkan Vinicius saat ini adalah terjemahan harfiah dari apa yang ditakutkan Mourinho: bakat besar yang kehilangan lapar.

Laga persahabatan melawan Australia bukanlah sebuah ujian teknis, melainkan cermin yang mengungkap bahwa krisis Vinicius bersifat mental dan psikologis sebelum bersifat teknis, dan bahwa tugas Ancelotti bersama Brasil akan jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan: mengembalikan seorang pemain yang telah melupakan dasar-dasar permainan.







