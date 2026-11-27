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Pelatih Real Madrid, José Mourinho, membawa kabar gembira terkait pemain asal Prancis, Ferland Mendy, jelang laga melawan Deportivo Alavés yang akan digelar besok, Sabtu, di Stadion Santiago Bernabéu pada pekan ke-14 LaLiga.

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Pernyataan Mourinho dalam konferensi pers jelang pertandingan dimuat oleh harian Marca. Ia mengatakan, "Mendy akan berada di bangku cadangan besok, dan jika ia ada di bangku cadangan, artinya ia mampu bermain."

Pelatih asal Portugal itu menambahkan, "Kami memiliki tiga pemain di posisi bek kiri, tetapi kembalinya Mendy adalah kabar yang sangat baik bagi semua orang."

Ia melanjutkan, "Alexander-Arnold tidak akan tersedia untuk laga melawan Alavés karena sakit. Rodrygo Goes sudah mencapai kondisi yang cukup baik, tetapi ia juga sakit. Kami ingin menjauhkan pemain yang sakit dari anggota tim lainnya."

Bintang Real Madrid mengubah mentalitasnya

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Mourinho menegaskan, "Namun, Rodrygo Goes bekerja sangat keras dan telah mengubah mentalitasnya. Pada awalnya, ia tampak bagi saya seperti sudah terbiasa dengan cedera dan menyesuaikan diri dengannya, tetapi kini ia bekerja dengan sungguh-sungguh."

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Ia menuturkan, "Saya tidak memperkirakan Rodrygo tampil melawan Arsenal di Liga Champions, dan saya tidak melihatnya bermain di laga-laga LaLiga sebelum akhir tahun, tetapi ia memiliki kualitas luar biasa dan akan menjadi elemen tambahan dalam skuad hebat yang berisi pemain-pemain istimewa."

Saat ditanya soal pemilu di Spanyol, Mourinho mengelak sambil tertawa, "Kami tidak akan berlatih pada hari Minggu. Kami tidak punya pemain Spanyol. Hanya tiga atau empat."

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Status Vinícius di Real Madrid

Ia melanjutkan, "Status Vinícius di dalam tim? Itu masalah mereka, bukan masalah saya. Kylian Mbappé dan Jude Bellingham berada dalam status yang sama dengan semua pemain. Jika salah satu dari mereka suatu hari duduk di bangku cadangan, itu terjadi karena tujuan kolektif lebih utama daripada tujuan individu."

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Mourinho menegaskan, "Saya memahami pertanyaan Anda, tetapi fakta bahwa Kylian Mbappé dan Jude Bellingham mendapatkan menit bermain sebanyak itu, dan hanya sekali duduk di bangku cadangan, dalam kasus pemain Inggris tersebut, bukan karena status mereka, melainkan karena performa mereka yang jelas melampaui apa yang ditunjukkan pemain lain. Itulah yang membuat perbedaan."

Ia menekankan, "Kami memiliki Thibaut Courtois, yang membuat perbedaan sangat besar, dan karena itu ia bermain di semua pertandingan kecuali satu, ketika ia sakit. Kiper yang bermain menggantikannya, Lunin, tampil sempurna dan menentukan."

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Kekacauan bursa transfer musim dingin

Mengenai bursa transfer, Mourinho berkomentar, "Kami masih punya dua bulan sebelum kekacauan besar terkait bursa transfer, dan saya tidak ingin ada pemain yang datang atau pergi. Saya tidak ingin ada kabar soal bursa transfer."

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Ia menambahkan, "Tampil dengan kekuatan penuh sejak awal? Tanggung jawabnya tentu ada pada saya. Namun, kami sebenarnya sudah mengawali beberapa pertandingan dengan sangat baik, dan ada pertandingan yang sudah kami tuntaskan dalam 30 menit."

Ia menambahkan lagi, "Mencapai kesempurnaan dalam memulai pertandingan dengan baik dan mengakhirinya dengan lebih baik adalah proses yang membutuhkan waktu. Kami sudah lima bulan di sini, dan yang masih kurang adalah konsistensi performa serta kemampuan untuk memulai dengan baik."

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Ia melanjutkan, "Saya bertanya kepada dua pemain untuk mencoba memahami apa yang terjadi, dan jawaban mereka sangat lucu. Mereka mengatakan kepada saya bahwa jika mereka memulai pertandingan dengan baik, saya akan merasa bosan di bangku cadangan."