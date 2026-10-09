José Mourinho, pelatih Real Madrid, membela dengan keras bintang Prancisnya Kylian Mbappe, di tengah kontroversi yang mencuat seputar kehidupan pribadinya belakangan ini, dengan menilai bahwa apa yang dipublikasikan mengenai dirinya telah melampaui batas akal sehat. Ia juga menuding media sibuk mencari-cari krisis padahal ada persoalan-persoalan besar lain di dunia sepak bola.

Hal itu disampaikan Mourinho dalam konferensi pers hari Jumat ini menjelang laga melawan Villarreal besok Sabtu di LaLiga, sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai kehebohan yang mengelilingi Mbappe, dan apakah berlebihan menjadikan kehidupan pribadinya sebagai objek pengamatan sedetail itu, di tengah pembicaraan tentang kemungkinan reaksi dari suporter tim di Stadion Santiago Bernabeu pada pertandingan besok.

Mourinho mengatakan, sebagaimana dikutip surat kabar "AS" Spanyol: "Jika terjadi reaksi marah dari suporter Real Madrid terhadap Mbappe, itu akan menjadi kemenangan besar bagi kalian (media)."

Ia menambahkan, "Persoalan-persoalan besar, seperti kasus Manchester City, atau cerita lama yang kalian suka bahas, atau situasi sulit di negara saya dengan Cristiano Ronaldo dan pelatihnya, tidak cukup untuk menghidupi pekerjaan kalian. Real Madrid adalah Real Madrid, dan selalu harus ditemukan sesuatu untuk dibicarakan."

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

"Apa yang terjadi ini konyol"

Ketika ditanya apakah kehebohan seputar Mbappe berlebihan, ia menjawab: "Berlebihan? Ini konyol."

Mengenai sejauh mana hak media membahas kehidupan pribadi para pemain, Mourinho berkata: "Bagi saya, pemain adalah pemain selama 24 jam. Dan apa pun yang penting atau negatif yang ia lakukan dalam kehidupan pribadinya selalu membawa dampak. Saya percaya bahwa pemain tetaplah manusia, dan ia berhak melakukan kesalahan, tetapi ia harus memiliki rasa tanggung jawab."

Ia melanjutkan: "Saya sudah berada di Spanyol selama 13 tahun, dan kalian mengenal saya, saya tidak berbohong. Saya mungkin berusaha mengelak dari sebuah pertanyaan atau menangani persoalan rumit dengan cerdik, tetapi saya tidak berbohong dalam hal apa pun. Jika kalian bertanya kepada saya tentang pemain yang akan tampil sejak awal pertandingan, saya tidak akan memberi tahu kalian, tetapi saya tidak akan mengatakan ia tidak akan bermain lalu kemudian menurunkannya."

Mourinho menanggapi rumor Mbappe

Mourinho menjelaskan dalam menanggapi rumor bahwa para pemain Real Madrid selama periode lalu telah mematuhi program yang ditetapkan untuk mereka, baik terkait bergabung dengan timnas mereka maupun mendapatkan istirahat, seraya menunjukkan bahwa para pemain yang cedera kembali dengan cepat ke pusat latihan di Valdebebas untuk menjalani pemeriksaan dan memulai program pemulihan.

Ia berkata: "Semuanya ditetapkan dengan jelas, dan semua orang mematuhinya. Para pemain yang cedera hadir di Valdebebas segera, menjalani pemeriksaan, dan disusun rencana pemulihan untuk mereka."

Ia menambahkan bahwa sebagian pemain, seperti Arda Guler yang terkena larangan tampil pada pertandingan internasional keempat, mendapatkan dua hari tambahan untuk beristirahat, sementara para pemilik cedera penting terus hadir ke klub setiap hari, di antaranya Fede Valverde dan Ibrahima Konate.

Mengenai Mbappe secara khusus, ia menjelaskan bahwa pemain itu telah menjalani pemeriksaan medis di dalam klub, serta berkonsultasi dengan pihak medis eksternal karena riwayat masalah yang pernah dialaminya di lutut, dengan menegaskan adanya kesesuaian antara hasil pemeriksaan dan rencana pemulihan yang disusun untuknya.

"Ini salah satu tujuan kalian"

Mengenai apakah ia akan memaklumi jika sejumlah suporter Real Madrid menunjukkan kemarahan terhadap Mbappe selama pertandingan Villarreal, Mourinho berkata: "Ini salah satu tujuan kalian. Kalian tidak perlu menjadi Einstein untuk memahami bahwa inilah tujuannya. Saya tidak ingin membicarakan pihak yang saya maksudkan, karena saya bisa saja salah, tetapi itu salah satu tujuannya. Adapun suporter Bernabeu, saya tidak akan mengomentari sikap mereka, karena saya menghormati mereka."

Ia melanjutkan: "Saya berharap suporter Bernabeu mampu bersikap adil. Keadilan berarti bersikap cerdas, membaca yang tersirat, memahami dinamika, dan menyadari tujuan-tujuannya."

Ia menuntaskan: "Saya pastikan kepada kalian bahwa pemain mana pun di Real Madrid yang tidak berperilaku sepantasnya seorang pemain Real Madrid, atau gagal menjalankan kewajibannya sebagai pemain, atau tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemain maupun sebagai warga negara, tidak akan kalian lihat di bangku cadangan. Kalian tidak akan mendapat kesempatan melontarkan sorakan cemooh terhadapnya, karena ia akan berada di rumahnya. Saya tidak akan memberinya kesempatan duduk di bangku cadangan."

Namun ia menegaskan bahwa "Mbappe akan bermain, dan ia bahkan tidak akan berada di bangku cadangan. Saya yakin ia tidak melanggar kewajiban-kewajibannya terhadap Real Madrid."

"Mencari-cari masalah"

Pelatih Portugal itu mengkritik apa yang ia sebut sebagai pencarian krisis yang terus-menerus, dengan merujuk pada sejumlah peristiwa yang baru-baru ini memicu kontroversi seputar para pemain Real Madrid.

Ia menunjuk laporan-laporan yang membicarakan keberadaan Mbappe di sebuah kelab malam, dengan menjelaskan bahwa tempat itu menggelar sebuah acara khusus dalam rangkaian Pekan Mode Paris, dan bukan kelab malam dalam pengertian yang beredar.

Mourinho juga mencibir laporan-laporan terkait penggunaan sepeda oleh pemain di Swiss, dengan mengatakan bahwa hal itu hanya sebatas sepeda untuk berpindah antarfasilitas bersama di dalam sebuah hotel yang terdiri dari unit-unit kecil, dan bukan seperti yang digambarkan seolah-olah ia ikut serta dalam lomba balap sepeda keliling Swiss.

Ia juga menyinggung peristiwa Dean Huijsen, yang dikatakan tengah berhenti di depan rumah Bitarch dan mengirim pesan, sebelum cerita itu berubah menjadi penggambaran seolah-olah ia mengemudi dengan kecepatan 200 kilometer per jam di jalan tol sambil menggunakan ponselnya.

Pelatih Portugal itu menunjuk sisi positif terkait tim, dengan mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Real Madrid mencapai pertengahan Oktober tanpa cedera baru dari musim berjalan ini, dengan menjelaskan bahwa cedera-cedera yang ada berasal dari musim lalu.

Ia menambahkan dengan nada sinis: "Ini cerita yang bagus, tetapi kalian tidak menyukainya."