Para analis Voetbalpraat memuji Charles Vanhoutte setinggi langit. Sjoerd Mossou bahkan bertanya-tanya mengapa Ajax tidak berupaya mendatangkan gelandang Feyenoord itu sebagai pemain nomor 6.

Vanhoutte, 28 tahun, dikontrak selama tiga musim pada musim panas lalu. Gelandang asal Belgia itu menjadi pemain reguler di tim Giovanni van Bronckhorst dan telah tampil dalam sepuluh pertandingan Vriendenloterij Eredivisie serta tiga pertandingan Liga Champions.

"Vanhoutte adalah perekatnya. Itulah yang diinginkan orang-orang," kata Kenneth Perez setelah menyaksikan penampilan Vanhoutte dalam laga besar melawan PSV pada Minggu. Pengamat klub Martijn Krabbendam sangat setuju. "Beberapa kali, ketika ia ditarik keluar, terlihat jelas Feyenoord benar-benar kehilangan kendali."

"Sebenarnya cukup aneh Ajax mencari pemain nomor 6 selama 4,5 tahun. Bukankah dia juga akan menjadi pemain yang bagus untuk Ajax?" ujar Mossou, ikut dalam pembahasan tentang Vanhoutte.

"Dia Hendo (Jordan Henderson, red.) versi murah, tetapi tetap bagus. Feyenoord hanya membayar 5,5 juta euro untuknya," kata Krabbendam, merujuk pada biaya transfer Vanhoutte.

Vanhoutte menjadi andalan di lini tengah Feyenoord, pemuncak klasemen Eredivisie. Van Bronckhorst biasanya memilih Oussama Targhalline dan Gjivai Zechiël untuk mendampinginya di lini tengah.

Pemain baru asal Belgia itu juga menjadi starter dalam laga besar melawan PSV pada Minggu. Ia digantikan oleh Jakub Moder tak lama sebelum pertandingan berakhir. Moder kembali bugar untuk bertanding setelah mengalami cedera berkepanjangan.